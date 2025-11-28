Rodas prepara cantera de futuros campeones de boxeo

Compartir en

El boxeo en Cienfuegos, por los resultados alcanzados en eventos nacionales y foráneos en el último lustro, experimenta un crecimiento en la cifra de practicantes en la base en los ocho municipios de la provincia lo cual se puede constatar en la preparación de los púgiles en cada una de sus localidades.

Luego de que la provincia de Cienfuegos en la versión precedente de los juegos nacionales pioneriles ,el boxeo se posicionara en el tercer lugar nacional sin precedente en la historia de estas lides,en la actualidad se trabaja en el territorio para enfrentar los compromisos de 2026.

Con pretensiones de mantener o mejorar los resultados del año anterior, en el municipio de Rodas se trabaja con una cantera de atletas que tienen las condiciones para llegar a integrar el equipo de la provincia a la lid nacional.

Irán Curiel Martínez, entrenador de boxeo en Rodas, plantea de que con la intención de promover la práctica del boxeo en el municipio, él y otros especialistas del boxeo en Rodas realizaron visita a todos los centros educacionales en un proceso de captación de aquellos niños que le interesaba practicar el boxeo y tiene una cifra nada despreciables de niños con pretensiones de llegar a ser grandes boxeadores y si ya el pasado año en evento provincial pioneril el territorio tuvo un resultado sin precedente en la historia de estas lides en la provincia y para el nuevo año debe ser mayor con aporte de púgiles al cetro de alto rendimiento de la provincia.

Sin duda en un futuro no lejano, el municipio debe liderar los eventos de este nivel en la provincia. Lázaro Feijoo García, atleta de la categoría pioneril, dijo que el pasado año fue campeón provincial y sus pretensiones son las de llegar a subir a los más alto del podio representando en un evento multideportivo del área y porque no mundial.

De tal manera, en los ocho municipios de la provincia de Cienfuegos se trabaja en la base , con la intención de garantizar la cantera de deportistas para la escuela de alto rendimiento del territorio ,lo cual está sustentado por proyecciones y estrategias de trabajo que desde hace más de una década se implementan en la provincia con dividendo positivos en aporte de púgiles sureños a equipos nacionales ,con resultados en eventos nacionales y foráneos.

Tomado del Telecentro Perlavisión