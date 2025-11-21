🎧 Escúchenos en audio real

Concluyeron estudios en Rusia trabajadores de Refinería Cienfuegos S.A.

Luzdeibys González Forcades
Los especialistas Carlos Lanza y Oslién Ramírez, del área de Mantenimiento Industrial de la Refinería Cienfuegos S.A. concluyeron el curso Operación y Mantenimiento de Tuberías con la Aplicación de Nuevas Tecnologías.

Impartida por la Universidad Estatal de Petróleo y Gas de Gubkin, en Rusia, la capacitación incluyó prácticas en la ciudad de Samara y forma parte del programa de cooperación Cuba–Rusia para el perfeccionamiento técnico del sector energético.

Alejandro López, comunicador de la refinería cienfueguera, dijo que, la enseñanza hará posible mejorar los procesos de mantenimiento de la industria cubana y contribuirá con la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas de tuberías.

La universidad rusa ofrece formación en la prospección y exploración, refinado, creación de soportes técnicos y de información para los procesos tecnológicos.

