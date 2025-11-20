Inauguran IV Jornada de Ciberseguridad en Cienfuegos

Compartir en

La sede de la Refinería de Cienfuegos acogió el acto central que oficializa la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad en la provincia, a comenzar el 20 de noviembre y extenderse hasta el 30 del presente mes.

El encuentro contó con representación del Gobierno, el Partido y Pablo Morales Concepción, director territorial de Control del Ministerio de las Comunicaciones, recalcó sobre la importancia del fomento de una cultura general en relación a la sensibilización con la aplicación de medidas protectoras en el ecosistema digital.

En actividad impartieron la conferencia «Ciberseguridad en la industria» presentada por el Máster en Ciencias, Alexis Gómez Domínguez, gerente de Automática, Informática y Telecomunicaciones en la industria cienfueguera del petróleo y vicepresidente de la Unión de Informáticos de Cuba en el territorio sureño.

En la actualidad los contenidos de Ciberseguridad toman relevancia por la creciente dependencia de la tecnología para el desarrollo y las tendencias crecientes para penetrar una red, que ahora están sustentados con herramientas de Inteligencia Artificial y de la red 4.0.

Refinería Cienfuegos expuso sobre su gestión integral en relación a la protección de la red de control, porque poseen umbral avanzado, desde la evaluación de métricas internacionales, con madurez en el control digital en las empresas en transformación digital.

Gisela Díaz García, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba en el territorio, enfatizó en la importancia de la capacitación constante y resaltó el quehacer de los profesionales de la Refinería, primera delegación de base de la asociación que agrupa los informáticos.

La Cuarta Jornada de la Ciberseguridad también propone a lo largo de estos días la realización de charlas, ferias, conferencias, matutinos y un concurso para la confección de una aplicación que facilite el acceso a consejos en relación a la protección de móviles y datos personales.