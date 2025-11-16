SNB 64: Cienfuegos escala al quinto lugar de la tabla de posiciones

Compartir en

En el pitcheo recayeron las actuaciones más sobresalientes durante la semana para que Cienfuegos venciera a Ciego de Ávila en cuatro de los cinco partidos del cotejo particular, en nuestros clásicos beisboleros.

El éxito este domingo fue de tres carreras por una con excelente relevo del crucense Luis Ángel Santana quién vino al rescate del abridor Pablo

Enrique Ruiz Parapar en el tercer capítulo.

Santana trabajó 6.2 tercio de entradas, le anotaron una carrera sucia, le conectaron 5 indiscutibles, ponchó a nueve rivales, dió un pelotazo y muy importante, no concedió boletos. Ahora el espigado lanzador presenta balance de 4-5.

En cuanto a la ofensiva no pudieron aprovechar el descontrol del abridor avileño Roibelis Liranza que explotó en la misma primera entrada. A su rescate vino Leonardo Reyes quién lo hizo de manera magistral al punto de trabajar ocho capítulos completos sin anotaciones, pero ya el mal estaba hecho porque los elefantes con las tres de ese inning les fue suficiente.

El cuarto madero Raúl Pérez con la casa llena conectó cañonazo al centro para remolcar dos, la otra fue impulsada por tubey de Félix Rodríguez. Previamente Pérez fue el mejor a la ofensiva al irse de 4-2.

Luego de las derrotas dominicales de Mayabeque y Artemisa, los paquidermos subieron al quinto puesto de la tabla de posiciones con 26 sonrisas y 20 descalabros, ahora medio juego por encima de ambos elencos, y empatado con Sancti Spíritus, pero le ganaron la serie particular.

Desde este martes la tropa que dirige Yoandry Moya enfrentará un complicado compromiso ante la Isla de la Juventud, y no por el rival empatado con Guantánamo en el último lugar de la tabla, sino por lo difícil que se hace jugar en el Cristóbal Labra de Nueva Gerona.