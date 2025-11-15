SNB 64: Vargas, entre la tristeza y la alegría

Compartir en

Si las señales desde «el más allá» existen hoy mandaron una fuerte clarinada.

El derecho de Yaguaramas en el municipio de Abreus, Alexander Vargas, trabajó toda la ruta sin permitir carreras, ponchó a diez, permitió apenas 4 indiscutibles y regaló dos boletos en el triunfo de tres anotaciones por cero de Cienfuegos sobre Ciego de Ávila en la Serie Nacional de Béisbol.

El José Ramón Cepero de la tierra de la piña fue testigo de la tristeza y la alegría de un hombre que apenas sobrepasa los 20 años.

Este viernes cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre el dolor lo estremecía, máxime cuando no pudo siquiera darle el último adiós. Pero cual gladiador no dudó un segundo en hacer su trabajo en el montículo y dedicarle el triunfo a quien lo trajo al mundo. Y no lo defraudó.

Aparentemente sereno y con la ecuanimidad habitual en la lomita, no le permitió libertades a la tanda rival y se agenció el cuarto triunfo de la campana con una derrota.

Me tomo la licencia para en nombre de Alexander Vargas describir el último momento del choque.

En el cajón de bateo Jonathan Bridón, el mejor hombre en la tanda rival con ocho cuadrangulares y el mayor candidato a romperle los escones al derecho. Tensa la situación para el pitcher, aún y cuando tiene la victoria en el bolsillo.

El lanzamiento…conecta un fly al campo corto, espera la bola Inasay Ramírez y la captura. Victoria. En ese mismo instante la mirada de Vargas se eleva al cielo, ¡Papá cumplí!.