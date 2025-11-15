🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Jornada de esfuerzos decisivos por Cienfuegos

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

El aniversario 67 del triunfo de la Revolución, anima una jornada de esfuerzos decisivos en Cienfuegos que parte, en primer lugar, de que cada entidad productiva y de los servicios cumpla sus respectivos planes. Ello deviene brújula para avanzar en pos de una provincia mucho más funcional y eficiente.

Pero no basta con la voluntad, ni con que estén trazados los derroteros. Cada acción propuesta requiere de la participación resuelta de los implicados, allí donde le corresponde; sobre todo en aquellos frentes para los que se erogan importantes recursos materiales y financieros.

No escapamos a la compleja situación que vive el país, agravada —ahora mismo— por las consecuencias del paso del huracán Melissa por el oriente del país y por el comportamiento epidemiológico con la circulación de varias arbovirosis y otros virus, lo cual demanda una atención detallada, meticulosa en el territorio centro-sureño.

Entonces, lograr mayores volúmenes productivos, sobre todo en la Agricultura, cambiar la imagen de asentamientos, poblados y ciudades, reparar calles, pintar puentes y paradas, devolver la vitalidad a centros emblemáticos de la gastronomía, observar la disciplina social y contribuir con la higiene comunal, no pueden ser meros propósitos, han de ser resultados concretos que se revertirán en el bienestar de un pueblo que, pese a todo, sigue aportando a nuestro desarrollo.

Imponerse a las dificultades, tal y como lo hacen diariamente, hacer cumplir la estrategia diseñada para revertir la situación epidemiológica y mantener vitales todas las unidades asistenciales del sistema, son prioridades que el sector de la Salud Pública sigue de cerca.

Martí nos convocó a hacer cada uno nuestra parte del deber para que nadie pudiera vencernos y de ello se trata en este momento: usted, él, ella, yo, nosotros, todos tenemos la responsabilidad de aportar, primeramente, en nuestros centros laborales y comunidades, para luego sumamos a empeños mayores que estén por venir.

No puede faltar el acompañamiento de quienes encabezan cada colectivo, no solo para controlar y comprobar el cumplimiento de lo delineado, sino también para compulsar, estimular, reconocer.

Solo teniendo en cuenta el momento histórico y empleando nuestros propios esfuerzos como nos conminó Fidel, en su concepto de Revolución, lograremos salir adelante. Hagámoslo resueltamente, con todos y para el bien colectivo.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

📹 Avanza proceso de recuperación en Fábrica de Cementos de Cienfuegos

Evalúan condiciones de Cienfuegos para enfrentar lluvias asociadas a tormenta tropical Ian

Reconocidos electromédicos de Cienfuegos en aniversario 59 de creada esa red en Cuba

📹 Reconocidos electromédicos de Cienfuegos en aniversario 59 de creada esa red en Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *