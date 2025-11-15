Compartir en

El aniversario 67 del triunfo de la Revolución, anima una jornada de esfuerzos decisivos en Cienfuegos que parte, en primer lugar, de que cada entidad productiva y de los servicios cumpla sus respectivos planes. Ello deviene brújula para avanzar en pos de una provincia mucho más funcional y eficiente.

Pero no basta con la voluntad, ni con que estén trazados los derroteros. Cada acción propuesta requiere de la participación resuelta de los implicados, allí donde le corresponde; sobre todo en aquellos frentes para los que se erogan importantes recursos materiales y financieros.

No escapamos a la compleja situación que vive el país, agravada —ahora mismo— por las consecuencias del paso del huracán Melissa por el oriente del país y por el comportamiento epidemiológico con la circulación de varias arbovirosis y otros virus, lo cual demanda una atención detallada, meticulosa en el territorio centro-sureño.

Entonces, lograr mayores volúmenes productivos, sobre todo en la Agricultura, cambiar la imagen de asentamientos, poblados y ciudades, reparar calles, pintar puentes y paradas, devolver la vitalidad a centros emblemáticos de la gastronomía, observar la disciplina social y contribuir con la higiene comunal, no pueden ser meros propósitos, han de ser resultados concretos que se revertirán en el bienestar de un pueblo que, pese a todo, sigue aportando a nuestro desarrollo.

Imponerse a las dificultades, tal y como lo hacen diariamente, hacer cumplir la estrategia diseñada para revertir la situación epidemiológica y mantener vitales todas las unidades asistenciales del sistema, son prioridades que el sector de la Salud Pública sigue de cerca.

Martí nos convocó a hacer cada uno nuestra parte del deber para que nadie pudiera vencernos y de ello se trata en este momento: usted, él, ella, yo, nosotros, todos tenemos la responsabilidad de aportar, primeramente, en nuestros centros laborales y comunidades, para luego sumamos a empeños mayores que estén por venir.

No puede faltar el acompañamiento de quienes encabezan cada colectivo, no solo para controlar y comprobar el cumplimiento de lo delineado, sino también para compulsar, estimular, reconocer.

Solo teniendo en cuenta el momento histórico y empleando nuestros propios esfuerzos como nos conminó Fidel, en su concepto de Revolución, lograremos salir adelante. Hagámoslo resueltamente, con todos y para el bien colectivo.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre