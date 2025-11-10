SNB: Cienfuegos octavo lugar en la tabla de posiciones

Compartir en

Los Elefantes llegan por primera ocasión en la serie a la zona de clasificación, en la octava plaza finalizaron los cienfuegueros al vencer en 4 de los cinco partidos a Guantánamo luego de concluida la novena subserie del clásico cubano de béisbol.

Triunfos de 8 carreras por 7 en diez entradas y 6×1, pusieron delante a los paquidermos antes que el zurdo guantanamero Enyer Fernández maniatara a la ofensiva sureña el pasado jueves para llevarse la sonrisa 7×2.

La escena quedaba lista para los dos últimos cotejos durante sábado y domingo, con Cienfuegos de visitador en casa propia y varias ausencias en el pitcheo por enfermedad.

El éxito sabatino fue de 6 carreras por cero, lechada a dos manos a la cuenta de Alexander Vargas abridor del encuentro y el relevista Luis Ángel Santana a la postre ganador del juego.

Las carreras llegaron en el octavo y noveno capítulo, con una y cinco anotaciones respectivamente.

En el choque del cierre crucial para las aspiraciones de la tropa de Yoandry Moya, subieron a la lomita al novato Pablo Enrique Ruiz Parar quién en cuatro episodios permitió 2 carreras, a su rescate vino José Carlos Sarria que no se hizo justicia, luego trabajaron Luis Alejandro Serpa y Kevin Hernández, pero también abandonaron el montículo.

Para cerrar el octavo con el marcador 10×6 favorable a los verdinegros vino Kiurle González quién permitió otra en la partida baja de la novena, pero ya sus compañeros a la ofensiva le habían dado ventaja de 16×6.

Este fue la victoria 22 con 19 descalabros para los del centro sur de la isla y están separados a solo medio juego del noveno puesto y a dos del décimo lugar por lo que con un resbalón salen de la zona de clasificación.

El próximo rival será Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero, equipo que poco a poco ha levantado su juego y ya está en el décimo puesto a dos choques de los sureños con record de 17 triunfos y 18 perdidos.