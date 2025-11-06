Produce Metunas componentes de techos para damnificados del oriente cubano

Compartir en

Más de 50 300 tejas y unos 7 905 purlings producen por estos días los trabajadores de la Empresa de Estructuras Metálicas Comandante Francisco (Paco) Cabrera, Metunas, destinadas a la recuperación del oriente cubano, luego del paso del huracán Melissa.

El máster en Ciencias Julio César Tamayo Rodríguez, director general de la fábrica tunera, informó que para cumplir esa meta se dispone de 1 282 toneladas de bobinas de acero galvanizadas.

La disponibilidad de esa materia prima en la Unidad Empresarial de Base Conformados les permite procesar cada día 45 toneladas de acero para tejas y 20 toneladas para purlings, lo que conlleva a trabajar de manera continua entre 12 y 16 horas.

Este es otro reto para el colectivo habituado a laborar sin horarios cuando se requiere de su esfuerzo, de manera especial tras la ocurrencia de fenómenos meteorológicos que dejan importantes secuelas en los techos de viviendas e instituciones sociales y económicas.

Tamayo Rodríguez acotó que en esta oportunidad a los 15 obreros se les da una atención priorizada en cuanto a la alimentación y las condiciones laborales, además de estar vinculados a un sistema de pago diferenciado que premia su voluntad de terminar en el tiempo establecido.

Hasta el momento se garantiza el suministro energético para no interrumpir la producción, y aunque han ocurrido roturas y problemas eléctricos en algunos equipos, el propio colectivo ha encontrado soluciones para mantener los procesos.

Ramón Ronda Lozano, uno de los trabajadores, dijo que están comprometidos a cumplir su misión con calidad, y que es posible por el esfuerzo individual de cada obrero y la unidad de todos para aliviar las afectaciones de Melissa en las provincias orientales.

Tomado del Periódico Granma