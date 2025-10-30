Este viernes feria turística en Cienfuegos

Compartir en

Este viernes el Sindicato Provincial de los Trabajadores de Hotelería y Turismo en Cienfuegos, celebrará con una gran feria el aniversario 30 de su creación y el inicio de la Temporada Alta del Turismo Internacional en el país.

La sede de la actividad central es el Club Cienfuegos y desde las dos de la tarde estarán ofertándose variadas opciones gastronómicas y recreativas de todas las instalaciones turísticas del destino; así como tendrá lugar el reconocimiento, entrega de certificados y distinciones a los trabajadores y colectivos más destacados en la prestación de los servicios con calidad y eficiencia.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del Turismo en el territorio, explicó que con esta feria el sector pretende mostrar con creatividad las oportunidades y potencialidades existentes en Cienfuegos, en un gran festival de disfrute y reconocimiento, demostración práctica de lo que como opciones para visitantes cubanos y extranjeros pueden asegurar los trabajadores y potenciar así el destino, por sus valores.

La feria turística incluye la participación de la población cienfueguera que podrá contar con las opciones de ventas en los kioscos situados en áreas del Club, con precio de entrada de sólo 25 pesos por persona; mientras que a la actividad nocturna será de 100 pesos para disfrutar de las actuaciones del Grupo Leyenda, la Compañía de Espectáculos Giros y un show de animación en la escalinata del club.

Como parte de la celebración también los participantes cienfuegueros y turistas extranjeros de estancia en la provincia podrán apreciar la exhibición del club de motos clásicas Lama, de Cienfuegos y del Club de Paracaidismo local con sus recorridos en paramotor.