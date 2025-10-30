Sale hacia Granma nuevo grupo de apoyo de telecomunicadores cienfuegueros

Compartir en

Un nuevo grupo de apoyo de telecomunicadores cienfuegueros salió hacia Granma en la mañana de este jueves con la finalidad de protagonizar las labores recuperativas de esa región tras el paso del huracán Melissa por la zona.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, en Cienfuegos, aseveró que viajó un grupo de especialistas en los manejos técnicos de la planta exterior.



Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red, lidera el equipo que lo componen ocho hombres experimentados en el diagnóstico de las afectaciones a la la imprescindible área de las comunicaciones.

Además, el grupo de apoyo que llegará a Bayamo en la tarde de hoy, según lo previsto, lo integran especialistas en las mediciones del estado de los cables afectados y en la reparación de los enlaces de fibra óptica, según constató Díaz Fernández.

El grupo de labores, de la provincia sureña, que asistirá las actividades de restauración de las comunicaciones en el oriente cubano cuenta también bien con la presencia de Juan Matías Montes de Oca, jubilado reincorporado, con vasta experiencia en el trabajo de planta exterior durante este tipo de contingencias.