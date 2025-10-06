Béisbol: Una de cal y otra de arena para representantes de Cienfuegos

Compartir en

Los Elefantes no pudieron completar una histórica barrida ante las avispas de Santiago de Cuba en el cierre del cotejo particular entre ambos equipos en la Serie Nacional de Béisbol.

Con el tercer madero -Yoel Yanqui- remolcando siete de las nueve carreras de los indómitos, los visitantes dejaron en seis anotaciones a los de casa no sin antes pasar varios contratiempos en pos del triunfo.

Excelente labor monticular de Osvaldo Acuña durante seis capítulos al punto de que los cienfuegueros solo le conectaron 3 incogibles y le anotaron una, pero el relevo permitió un total de cinco carreras que el pitcheo sureño no pudo respaldar.

El éxito fue a la cuenta del relevista Jaime Pelegrín (1-1) y la derrota para Alex Daniel Pérez (0-4).

De esta manera concluyó una serie con dividendos más que positivos para los paquidermos al vencer en 4 de los 5 pleitos a Santiago de Cuba que se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 16 victorias y 7 derrotas, en tanto la tropa del centro sur de la isla escaló al décimo peldaño con 10 sonrisas y 13 descalabros.

Los dirigidos por Yoandry Moya continuarán un par de semanas más en el coloso de Bonneval, primero recibirán a Pinar del Río y luego a Mayabeque.

En cuanto a la Liga Azucarera de Béisbol en su etapa semifinal, la Empresa Agroindustrial Azucarera Ciudad Caracas, del municipio de Santa Isabel de Laja,s avanzó a la final occidental al vencer este domingo a su similar del «Melanio Hernández», representativo de Sancti Spíritus.

A los predios del lajero parque Reinaldo Delgado llegaron ambos equipos con balance de una victoria y un derrota.

El sábado dividieron honores, en el primer choque la sonrisa correspondió a los caraqueños 1×0, mientras en el segundo se impusieron los visitantes 9 carreras por una.

La escena quedó lista para el quinto y decisivo encuentro donde los del «Ciudad Caracas» viniendo de abajo se llevaron el triunfo 8×4.

Ahora los campeones de Cienfuegos esperan por el vencedor del pareo entre la capitalina Empresa Transmec y la Empresa Agroindustrial Azucarera 30 de Artemisa, compromiso que marcha tres victorias por una favorable a los habaneros.