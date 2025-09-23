🎧 Escúchenos en audio real

Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Desarrollarán feria tecnológica en la ciudad de Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Sobresalió la asesoría a adultos mayores en Feria Tecnológica cienfueguera
La Filial Provincial de la Unión de Informáticos de Cuba anuncia en su perfiles de sus redes sociales el desarrollo de una feria tecnológica este viernes, 26 de septiembre, a las nueve de la mañana, en los portales del Museo Provincial.

La nota expone que durante esa jornada brindarán asesoramiento gratuito y seguro a los cienfuegueros que presenten dudas en el manejo de Transfermóvil, Enzona u otra aplicación móvil, también en respuesta al avance de la transformación digital de la sociedad.

Para asegurar el éxito de la actividad contarán con la participación de especialistas de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, de los sectores bancarios, Xetid, entre otros.

Asimismo, la feria tecnológica responde al impulso del proceso de bancarización emprendido en la nación cubana, y del comercio electrónico, que demanda un mejor conocimiento de los cienfuegueros sobre el manejo de la tecnología.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

