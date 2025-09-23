Recibió Díaz-Canel cartas credenciales de 10 nuevos embajadores

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy las Cartas Credenciales de diez nuevos embajadores que iniciarán oficialmente sus funciones en el país.

Según un hilo de la Presidencia de Cuba en la red social X, el jefe de Estado dio la bienvenida oficial a los diplomáticos en el Palacio de la Revolución y les ratificó el apoyo del Gobierno cubano en su trabajo, así como la voluntad de fortalecer las relaciones.