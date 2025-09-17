🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Realizarán CDR cienfuegueros jornadas de limpieza, embellecimiento y adorno popular

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Compartir en

Del 22 al 27 próximos los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos realizarán una jornada de limpieza, embellecimiento y adorno popular, como saludo al aniversario 65 de su creación.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR del territorio, explicó que en todos los municipios y asentamientos rurales los cederistas concentrarán sus labores en las áreas donde existan basureros y proliferación de vectores, aunque es propósito efectuar trabajos voluntarios en todas las cuadras.

Dirigentes de base, cederistas de todas las edades y jóvenes de reciente incorporación dejarán limpios los patios, jardines, solares yermos, parcelas y terrenos entre edificios, espacios que serán utilizados para los encuentros de la membresía en los festejos que esperan el 28 de septiembre.

Enfatizó Varela López, que las jornadas del 26 y 27 serán las de mayor movilización, pues los cederistas embellecen sus cuadras con banderas, pendones, cadenetas y propaganda alegórica a la efeméride que celebra las seis décadas y media de la organización.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Reparan grupos electrógenos para recuperar capacidades de generación en Cienfuegos

Emisión especial desde el recinto ferial del hotel Pasacaballo sede de Exposur 2023

🎧 Magazín económico: Desde el recinto ferial del hotel Pasacaballo sede de Exposur 2023

Vapores de Cienfuegos

📹 Vapores de Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *