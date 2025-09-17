Realizarán CDR cienfuegueros jornadas de limpieza, embellecimiento y adorno popular

Compartir en

Del 22 al 27 próximos los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos realizarán una jornada de limpieza, embellecimiento y adorno popular, como saludo al aniversario 65 de su creación.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR del territorio, explicó que en todos los municipios y asentamientos rurales los cederistas concentrarán sus labores en las áreas donde existan basureros y proliferación de vectores, aunque es propósito efectuar trabajos voluntarios en todas las cuadras.

Dirigentes de base, cederistas de todas las edades y jóvenes de reciente incorporación dejarán limpios los patios, jardines, solares yermos, parcelas y terrenos entre edificios, espacios que serán utilizados para los encuentros de la membresía en los festejos que esperan el 28 de septiembre.

Enfatizó Varela López, que las jornadas del 26 y 27 serán las de mayor movilización, pues los cederistas embellecen sus cuadras con banderas, pendones, cadenetas y propaganda alegórica a la efeméride que celebra las seis décadas y media de la organización.