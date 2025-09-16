Lamenta Díaz-Canel deceso de viceprimer ministro de Cuba

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy el fallecimiento de Ricardo Cabrisas, quien oficiaba como viceprimer ministro de la nación caribeña.

«Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución», escribió el jefe de Estado en su perfil de la red social x.

«Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento», agregó.

También expresó su pesar el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Roberto Morales, quién destacó que Cabrisas fue «héroe del trabajo y un hombre cuya vida estuvo entregada al amor inquebrantable por Cuba y a un esfuerzo incansable por el desarrollo de nuestra tierra».

«Su trayectoria fue ejemplo de profesionalidad, integridad y fidelidad revolucionaria, siempre al servicio del pueblo», subrayó.

Además, señaló que «dejó huellas en las políticas y proyectos que impulsó» y fue «permanente promotor de ideas y soluciones».

Su legado, aseguró, seguirá siendo guía y fuerza para continuar adelante.

Cabrisas, que nació el 21 de enero de 1937, el 21 de diciembre de 2019 fue designado vice primer ministro por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), luego de una propuesta de Díaz-Canel.

Según registros oficiales, «simultaneó esta responsabilidad con la de Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera hasta el 23 de mayo de 2024».