Liga Azucarera de Béisbol: Ciudad Caracas a un paso de la semifinal occidental

La bola dulce comenzó su andar en todo el país con el desarrollo este fin de semana de la etapa semifinal interprovincial en los cuatro grupos que está dividida la nación.

En el caso de Cienfuegos se ubica en la zona número dos junto a Matanzas, Villa Clara, y Sancti Spiritus.

Las Empresas Agroindustriales Azucareras campeonas de cada uno de esos territorios se enfrentarían para buscar los dos semifinalistas occidentales en pareos de 5 al mejor de 3 en cotejos entre yumurinos y cienfuegueros, y villaclareños ante los espirituanos.

Por los del centro sur de Cuba el Ciudad Caracas campeón provincial visitó al Mario Muñóz matancero y obtuvo las dos victorias.

El sábado el marcador fue de 8 carreras por 5 con el éxito en lo personal a la cuenta de Reydi Rodríguez y la derrota para Alain Valencia, punto por juego salvado se anota Yorjanis Ramos.

El domingo, los dirigidos por Humberto La Rosa sonrieron 7 anotaciones por 3 con el triunfo para Yorjanis Ramos, perdió Alain Valencia y hubo cuadrangular con las bases llenas a la cuenta del caraqueño Hanser Pérez.

Luego de estos resultados el Ciudad Caracas está a un triunfo de avanzar a la siguiente fase, pero antes deben terminar la actual etapa pactada para los días 20 y 21 de septiembre en el estadio Reinaldo Delgado de Santa Isabel de las Lajas.

El sábado será jornada doble a siete entradas, en caso de ser necesario un último desafío ocurrirá el domingo a nueve inning.

En el otro compromiso de la zona 2 el Melanio Hernández de Sancti Spiritus venció por partida doble al Quintín Banderas de Villa Clara, y también con una victoria tendría su plaza segura para una de las semifinales occidentales.