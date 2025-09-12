🎧 Triángulo de la confianza: Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

Compartir en

Sobre novedades y otras particularidades del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, sometido a la consulta pública entre los trabajadores cubanos, se habla en la emisión del 12 de septiembre del Triángulo de la confianza. Gretel Miranda Cordoví, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas; Anaelis Peñate Aguilar, secretaria del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos; y Fidel Madroñal Beunes, especialista territorial de Trabajo y Seguridad Social, son los invitados al programa.