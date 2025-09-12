🎧 Escúchenos en audio real

audio / Multimedia / Sociedad

🎧 Triángulo de la confianza: Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

Sobre novedades y otras particularidades del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, sometido a la consulta pública entre los trabajadores cubanos, se habla en la emisión del 12 de septiembre del Triángulo de la confianza. Gretel Miranda Cordoví, secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas; Anaelis Peñate Aguilar, secretaria del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos; y Fidel Madroñal Beunes, especialista territorial de Trabajo y Seguridad Social, son los invitados al programa.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Conozca a Cienfuegos El Paseo del Prado (1)

🎧 Conozca a Cienfuegos: El Paseo del Prado

Obtiene finca en Cienfuegos variadas producciones agroecológicas

📹 Obtiene finca en Cienfuegos variadas producciones agroecológicas

Cuba-por-contener-alza-de-embarazos-en-adolescentes

Cuba por contener alza de embarazos en adolescentes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *