Cienfuegos

Realizan acciones en Etecsa por el aniversario 68 del 5 de Septiembre

Un programa de actividades aconteció en los colectivos laborales de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, cómo parte del programa especial dedicado a conmemorar el aniversario 68 del 5 de Septiembre.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing de la empresa cienfueguera, informó que acontecieron trabajos voluntarios, entrega de carné a jóvenes arribantes a la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otras acciones.

Entre las citadas, sobresale la poda de árboles en la ruta telefónica de la avenida Cinco de Septiembre, dónde desempeñaron un rol protagónico los trabajadores del Grupo de la Red de Acceso y reparadores del Centro de Telecomunicaciones de Cienfuegos, constató.

Además, dicho trabajo preventivo garantiza la integridad de la infraestructura, minimiza riesgos y reduce costos en futuras reparaciones, pues asegura la continuidad de las comunicaciones en momentos de emergencia.

Los colectivos laborales de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en el territorio sureño, también recuerdan la efeméride desde sus puestos de labores y con su participación activa en el lugar donde sean necesarios sus aportes

