Fusionó teatro, danza y música novedoso espectáculo dedicado al 5 de Septiembre 

Al aniversario 68 del Levantamiento Popular Armado del 5 de septiembre dedicaron en la Perla del Sur la Gala Cultural «Cienfuegos 57: Mar y Fuego».

La novedosa propuesta estrenada en el Teatro Tomás Terry la noche de este 4 de septiembre distingue por su elenco multigeneracional, de fuerte componente escénico, donde fusionan con acierto el teatro, la danza y la música. Rosa Campo y Danaysi Brito sustentaron la escena con intensas interpretaciones.

Daymani Blanco Serra, director Artístico y General explicó sobre la dignidad y el sentimiento del espectáculo, al cual entregaron en poco tiempo, alma, corazón y vida. «Siempre quedan insatisfacciones, la creación es así, pero la disfrutamos y el público asistente también la disfrutó y eso se agradece.

Estoy más que agradecido, con los que participaron, con los artistas que entregaron y apostaron por hacer una gala en poco tiempo», significó el también actor y presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

La dirección de actores, dramaturgia y montaje corrió a cargo de Lázaro Pérez Valdés, quien declaró a la radio: «Una de las cosas que tratamos de evaluar, valorar y resaltar de todas las formas posibles fue en primer lugar los momentos que se vivieron, la tensión, la capacidad de resistencia de un suceso histórico como el 5 de Septiembre», explicó el director del Centro Dramático sureño.

El actor Abel Domínguez refirió que es este el resultado de un trabajo que integra buena parte de las artes escénicas de Cienfuegos. Un buen paso a la realización de espectáculos como estos, dijo el integrante de Teatro de La Fortaleza y agregó además que asume dos personajes, el Boticario encargado de la mensajería del movimiento revolucionario y representa también a uno de los marinos sublevados.

Para Gipsy González, quien cursa tercer año en la especialidad de Teatro en ls Escuela de Arte de Santa Clara, con el resultado de la referida pieza, se siente: «Muy feliz de la experiencia y de revivir este suceso tan importante. Mi personaje es una madre, un reto enorme por mi corta edad. Una señora con sus características, con el desespero de que su hijo está corriendo riesgo y puede perder la vida en cualquier momento», dijo la joven quien prepara por estos días su tesis de graduación.

Rafael Cisneros Ruz, actor del Dramático sureño manifestó a Radio Ciudad del Mar que hoy no solamente conmemoramos el aniversario 68 de los sucesos del 5 de septiembre, sino también logramos un levantamiento escénico, porque el protagonismo hoy en esta gran gala, lo lleva el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.