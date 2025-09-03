🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / En el mundo

Participa Díaz-Canel en desfile militar conmemorativo en China

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
Compartir en

 

   El jefe de Estado cubano fue recibido antes del inicio del desfile por su homólogo chino, Xi Jinping, quien dio la bienvenida a más de una docena de mandatarios presentes en la conmemoración, reseña la Presidencia en X.

 

De acuerdo con la información, la marcha honró a los millones de chinos que murieron durante los 14 años del conflicto armado.

Por más de hora y media, más de 10 mil soldados de las fuerzas de aire, mar y tierra de China, mostraron al mundo la modernidad de su armamento y el poderío militar del gigante asiático, precisa la Presidencia de Cuba.

Xi Jinping, luego de saludar a los veteranos de guerra, en un mensaje a la nación y al mundo, expresó su respeto a todos los que participaron en la guerra de resistencia del pueblo chino, así como a los que desde diferentes partes del mundo contribuyeron.

Díaz-Canel llegó este martes a China, procedente de Vietnam, donde participó en el acto por los 80 años de la Independencia y en la celebración del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales.

En el gigante asiático, la delegación cubana prevé sostener un encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, visitar lugares de interés histórico y socioeconómico y participar en actividades con motivo de los 65 años de nexos diplomáticos entre Cuba y China.

 

Agencia Cubana de Noticias

La Agencia Cubana de Noticias, ACN actualiza sobre acontecer de Cuba y el mundo.

Ver todas las entradas de Agencia Cubana de Noticias →

Puede que también te guste

Cuba rechaza despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Libera el Estado cubano a personas que cumplen sanción

Primer ministro de Cuba se reúne con gobernador de San Petersburgo

Primer ministro de Cuba se reúne con gobernador de San Petersburgo

Popular artista Juana Bacallao fallece en Cuba a los 98 años

Popular artista Juana Bacallao fallece en Cuba a los 98 años

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *