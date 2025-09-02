Llega a China Presidente cubano

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Sectretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, llegó hoy a la República Popular China, para realizar una visita oficial, en respuesta a una invitación del presidente Xi Jinping.

Según informó la Presidencia de Cuba en X, procedente de Vietnam, el mandatario y la delegación que lo acompaña fueron recibidos por Guan Zhiou, ministro de Recursos Naturales.

El Presidente caribeño estará presente en el acto por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial.

Díaz-Canel sostendrá encuentros con el mandatario chino y otros líderes del país, visitará varias empresas y se reunirá con empresarios nacionales, igualmente estará en el acto por el 65 aniversario de las relaciones entre China y Cuba.

La delegación cubana está compuesta por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El jefe de Estado antillano, luego de su estancia en el gigante asiático, realizará una visita oficial a Laos en correspondencia a la invitación extendida por su homólogo de la nación asiática.