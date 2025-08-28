🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sin categoría

Destacan en Cienfuegos  apertura del colegio universitario en Ciencias Médicas

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
La-FEU-en-Ciencias-Medicas
Compartir en

Más de 80 alumnos provenientes de onceno grado acudirán al Colegio universitario que funcionará en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos a partir del próximo 1 de septiembre.
La Doctora Alexis Díaz Brito, rectora de la referida institución académica, explicó que la novedad hará posible la consolidación de conocimientos del duodécimo grado y la familiarización con la carrera de Medicina.
Durante los últimos meses del pasado curso escolar los estudiantes interesados y sus familiares dialogaron con varios profesores para conocer los detalles sobre el colegio universitario, enfatizó Díaz Brito.
La Universidad de Ciencias Médicas, de Cienfuegos, recibirá a más de 1160 jóvenes de nuevo ingreso para formarlos como futuros médicos, estomatólogos y licenciados

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Propone unipersonal agrupación villaclareña en Festival del Monólogo de Cienfuegos

Propone unipersonal agrupación villaclareña en Festival del Monólogo de Cienfuegos

Prepara Cienfuegos condiciones para iniciar segundo período de instrucción

📹 Prepara Cienfuegos condiciones para iniciar segundo período de instrucción

Mujeres en Cienfuegos nominadas candidatas a delegadas del Poder Popular

📹 Mujeres en Cienfuegos nominadas candidatas a delegadas del Poder Popular

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *