Más de 80 alumnos provenientes de onceno grado acudirán al Colegio universitario que funcionará en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos a partir del próximo 1 de septiembre.
La Doctora Alexis Díaz Brito, rectora de la referida institución académica, explicó que la novedad hará posible la consolidación de conocimientos del duodécimo grado y la familiarización con la carrera de Medicina.
Durante los últimos meses del pasado curso escolar los estudiantes interesados y sus familiares dialogaron con varios profesores para conocer los detalles sobre el colegio universitario, enfatizó Díaz Brito.
La Universidad de Ciencias Médicas, de Cienfuegos, recibirá a más de 1160 jóvenes de nuevo ingreso para formarlos como futuros médicos, estomatólogos y licenciados
Destacan en Cienfuegos apertura del colegio universitario en Ciencias Médicas
