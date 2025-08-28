Destacan en Cienfuegos  apertura del colegio universitario en Ciencias Médicas

Compartir en

Más de 80 alumnos provenientes de onceno grado acudirán al Colegio universitario que funcionará en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos a partir del próximo 1 de septiembre.

La Doctora Alexis Díaz Brito, rectora de la referida institución académica, explicó que la novedad hará posible la consolidación de conocimientos del duodécimo grado y la familiarización con la carrera de Medicina.

Durante los últimos meses del pasado curso escolar los estudiantes interesados y sus familiares dialogaron con varios profesores para conocer los detalles sobre el colegio universitario, enfatizó Díaz Brito.

La Universidad de Ciencias Médicas, de Cienfuegos, recibirá a más de 1160 jóvenes de nuevo ingreso para formarlos como futuros médicos, estomatólogos y licenciados