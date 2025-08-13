Continúa Cienfuegos preparación rumbo a la Serie Nacional de Béisbol 64

Compartir en

Los equipos de béisbol continúan su preparación rumbo a la Serie Nacional 64, con fecha de inicio el 2 de septiembre.

Cienfuegos recibió este miércoles a Matanzas en el estadio 5 de septiembre, y dónde desarrollaron un partido a nueve entradas, con la victoria para los visitantes 7 carreras por una.

Los yumurinos pegaron 12 en discutibles sin errores al campo, mientras los cienfuegueros conectaban 8 hits con dos pifias. El éxito a la cuenta de Moisés Palacios y la derrota para el zurdo crucense Islay Sotolongo, hubo un cuadrangular del receptor de los cocodrilos Juan Manrique con un hombre en circulación.

Los ocho indiscutibles de los elefantes fueron salidos de igual cantidad de bateadores, aunque Eric Acevedo que entró en las postrimerías del choque remolcó la única de encuentro para los suyos.

Cienfuegos abrió con el siguiente orden al bate: Félix Rodríguez CF, Luis Vicente Mateo 2B, Erisbel Arruebarruena SS, Yoel Darce 1B, Raúl Pérez BD, Pedro González C, José Manuel Oramas 3B, Alain Soto RF y Yosimar Quintana LF.

En la medida que avanzó el choque comenzaron los cambios, vieron acción Maikel Borrell, Antonio de Jesús González, Inasay Ramírez, Leodanys Sarduy, Lester Trujillo, Manuel Fernández, Alberto Terry y Armando Padrón.

En el caso de los lanzadores, Islay Sotolongo tiró tres entradas con un carrera permitida, Niobal Barroso trabajó 2 capítulos sin complicaciones, Pedro Soca lanzó un inning y le fabricaron par de anotaciones incluido el cuadrangular del encuentro, Irasel González actuó también en una entrada y fue castigado con tres anotaciones, y cerró el juego Kevin Hernández con una carrera en contra, en dos episodios.

A pesar de que a los cienfuegueros no les ha ido bien en los topes, estos partidos sirven para modular el juego de cara al evento principal y darle participación a todos los jugadores en la búsqueda de la mejor forma deportiva.