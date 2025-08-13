Juegos Escolares Nacionales: Matanzas domina el remo, Cienfuegos segundo lugar

Compartir en

Matanzas volvió a dominar el remo de los Juegos Escolares Nacionales en su edición 61 que como ya es costumbre se desarrolla en la bahía de Jagua en la Perla del Sur.

Con 88.5 unidades los yumurinos resultaron los reyes absolutos de la competencia. Cienfuegos fue segundo con 58.1 y Pinar del Río tercero con 53.3 unidades. A continuación se ubicaron Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey, Sancti Spiritus, Granma, Holguin y Guantánamo.

El medallero también lo encabezó Matanzas con 10 oros, 3 platas e igual cantidad de bronces. Villa Clara (3-1-2), Santiago de Cuba (3-1-1), Las Tunas (2-1-0) y Cienfuegos (1-4-2) se ubicaron del segundo al quinto puestos. La otra delegación que obtuvo un título fue Pinar del Río, la gran sorpresa de la justa con ese tercer lugar general.

El lauro de la atleta más destacada de la competencia recayó en la matancera Eliana Márquez Viera, quién se colgó al cuello tres medallas de oro.

Las abregüenses Emily García Morejón y Ana Valeria Acea Barrueta de la categoría 14-15 años resultaron las más destacadas por los del centro sur de Cuba, al alcanzar una presea de cada color.

Con este resultado Cienfuegos mantuvo el segundo lugar de la edición precedente