🎧 Triángulo de la confianza: Transportación de pasajeros en el verano en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
El transporte en el verano en el verano es el tema de la emisión del Triángulo de la confianza con la presencia de Orlando Valdés, director de la Unidad Básica de Transportación de Pasajeros y Odeivis Velázquez, director de la Unidad Empresarial de Base de Transportación Marítima.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

