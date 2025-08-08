Tromba marina sorprende a La Habana

Una imponente tromba marina fue avistada hoy frente al malecón habanero, provocando asombro entre los capitalinos y activando alertas por su potencial peligrosidad.

El fenómeno meteorológico, conocido también como manga de agua, se desarrolló cerca del mediodía sobre las cálidas aguas, en medio de nubes densas y cielo encapotado. Su embudo descendente, de notable intensidad visual, conectó brevemente el mar con las nubes, generando un espectáculo tan hermoso como inquietante.