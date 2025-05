Disminuyen los accidentes️ en Cuba, pero aumenta el número de fallecidos

Compartir en

La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que el factor humano es responsable del 91 % de los accidentes​ de tránsito ocurridos en Cuba​ hasta finales de abril, con un incremento alarmante del total de fallecidos.

En el encuentro, presidido por Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, se confirmó que las provincias con mayor índice de accidentalidad fueron Granma, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Al cierre del mes de abril, Cuba registró 2 377 accidentes de tránsito, lo que representa una disminución de 150 incidentes respecto a similar periodo de 2024; pero si bien disminuyen en cantidad de hechos y lesionados, aumentan los fallecidos.

Al presentar el comportamiento de la accidentalidad, el Coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, precisó que el factor humano sigue siendo la principal causa en el 91 % de estos accidentes.

De los siniestros con consecuencias graves en el país, trascendió que los lunes y miércoles muestran el mayor número de accidentes; domingo y martes son los días más fatales, y el horario fundamental oscila entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Añadió que entre las principales causas de la accidentalidad están: No prestar la debida atención al control del vehículo.

No respetar el derecho de vía. La señal de pare y la luz roja. Adelantamientos indebidos. No guardar distancia.

No respetar al peatón y violaciones propias de este. El exceso de velocidad que incrementa todos los indicadores y concentra el 21 % de las víctimas fatales.

Informó que en el 8 % (196) de los accidentes incidió el deterioro de las vías, que si bien no resulta la causa del evento, sí pudiera incidir en la maniobra.

De igual forma, consideró que la mayor cantidad de víctimas la aportan los conductores; los mayores registros e incrementos se concentran en los jóvenes entre 21 y 25 años, y en los mayores de 70 años, y se mantiene la tendencia a la disminución de los menores de edad.

El coronel Rodríguez Fernández detalló que los hechos con participación del peatones aunque disminuyen en un 18 %– continúan siendo el tipo de accidente más peligroso, y ocurren, fundamentalmente, como consecuencia del exceso de velocidad, además de que persisten violaciones y falta de percepción de riesgo.

Acotó que las motos️ y los ciclomotores–parque vehicular que continúa en ascenso– resultaron responsables en más de la mitad de los siniestros, e incrementaron en un 25 % los fallecidos.

Como parte del enfrentamiento, en el país se impusieron 235 959 multas, 3 883 medidas administrativas, 344 cancelaciones de licencias, y se realizaron 61 012 inspecciones técnicas en la vía pública.