Recibe Mildred de la Torre Molina Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2024

Este sábado a las 4:00 de la tarde se hizo entrega del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas a la historiadora, investigadora, profesora y ensayista Mildred de la Torre Molina, como parte de las actividades de la XXXIII Feria Internacional del Libro de La Habana.

Presidieron el acto el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau; el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera; el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, Jorge Luis Aneiros Alonso y el presidente del Instituto de Historia de Cuba, Yoel Cordoví Núñez.

El pasado 10 de diciembre de 2024, en el Centro Cultural “Dulce María Loynaz”, ser reunió el jurado que la seleccionó como merecedora del reconocimiento más alto dentro de las ciencias sociales cubanas. Presidido por Francisca López Civeira e integrado por Isabel Monal Rodríguez, Pedro Pablo Rodríguez López, José Luis Rodríguez y Virgilio López Lemus el equipo, después de analizar las nominaciones recibidas, acordó por unanimidad galardonarla teniendo en cuenta el valor y la calidad de su amplia obra, la originalidad de la misma y con ello su aporte considerable a la historiografía de la nación. La constancia de Mildred de la Torre, así como su labor en la promoción en el análisis de la historia cultural también fueron motivo para premiarla.

En ceremonia constituida al efecto, el acta del jurado fue leída por el reconocido intelectual y miembro de la comisión, Pedro Pablo Rodríguez.

La presidenta del tribunal, en sus palabras de elogio a la agasajada, declaró: “(…) En Mildred debe destacarse la búsqueda constante de nuevos temas, nuevos enfoques, nuevas áreas de investigación, por lo que hay un permanente renuevo en ella».

«(…) En lo personal, me siento muy feliz de compartir este momento. (…) Sé, que la Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2024, amiga, compañera, colega, seguirá brindando nuevos aportes a la historiografía cubana con su extraordinaria voluntad, su sabiduría y su capacidad de renovarse para presentar novedades que enriquecen nuestra cultura. Gracias Mildred”, concluyó.

Luego de estas cálidas palabras, el ministro de Cultura hizo entrega de la obra que acredita a Mildred de la Torre con el galardón.

En sus palabras de agradecimiento, en medio de la emoción, la laureada afirmó sentir el mismo compromiso de entonces con los ideales emancipadores, a pesar de los nuevos avatares internos y externos. “Lo que sí no he confesado es que la realidad que viví (…) me condujo a estudiar sus orígenes».

Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas se entrega cada año a autores que hayan realizado aportes de consideración a las ciencias sociales y la cultura de la patria durante una extensa trayectoria creadora.

Con él, la República de Cuba reconoce públicamente el saber, el prestigio y la utilidad de importantes científicos sociales que han trabajado denodadamente por enriquecer el acervo nacional y cuyos resultados de investigación se hayan publicado sistemáticamente en forma de libros, artículos e informes de investigación.

Tomado de Cubadebate