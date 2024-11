Compartir en

El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que no muestra signos de disminución y que, con la prevención adecuada, buenos tratamientos y educación a los pacientes puede controlarse satisfactoriamente. Te contamos las novedades de la campaña de este año y qué puedes hacer para celebrarlo.

Día Mundial de la Diabetes. Lema 2024 – 2026

Las campañas para el Día Mundial de la Diabetes son trianuales, y en 2024 se estrena tema para los próximos tres años. El tema para el Día Mundial de la Diabetes 2024-2026 es Diabetes y bienestar.Se trata de que las personas con diabetes puedan disfrutar de una vida mejor, con un acceso adecuado a la atención sanitaria que les permita tener una buena calidad de vida.

¿Qué puedes hacer para participar este año en el Día Mundial de la Diabetes?

Si eres diabético, o conoces a alguien que lo es, o simplemente eres sensible con esta temática, te damos algunas ideas para que puedas participar en el Día Mundial de la Diabetes en conformidad con el tema que se propone para 2024. Toma nota:

Organiza o propón un evento en tu escuela, empresa u organización, usando los materiales de la campaña para 2024.

Haz el test en línea para saber si tienes riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Ilumina tu casa de azul en apoyo a la diabetes.

Comparte los mensajes sobre la diabetes en redes sociales con las etiquetas #DíaMundialDeLaDiabetes #EducarParaProteger.

Hazte un selfie con el símbolo de la diabetes y súbelo a redes sociales, etiquetándolo con los hashtag de la campaña.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes?

La diabetes es una enfermedad que si no se controla puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Por ello es tan importante dar a conocer las causas de la enfermedad, los síntomas y las posibles complicaciones, así como los tratamientos. Se debe actuar a todos los niveles, desde los profesionales de la sanidad hasta los pacientes y sus familiares.

El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo.

La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de nacimiento de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes.

Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general.

Qué es la diabetes

La diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Si no se controla puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre.

Tipos de diabetes

Existen dos tipos principales de diabetes, además de la diabetes gestacional:

Diabetes tipo 1 : el cuerpo no produce suficiente insulina. Las causas y los factores de riesgo de este tipo de diabetes son desconocidas. Las estrategias de prevención tampoco han resultado eficaces hasta el momento.

: el cuerpo no produce suficiente insulina. Las causas y los factores de riesgo de este tipo de diabetes son desconocidas. Las estrategias de prevención tampoco han resultado eficaces hasta el momento. Diabetes tipo 2 : el cuerpo no gestiona correctamente la insulina que produce. Cuanto mayor es el perímetro de cintura y más elevado en Índice de Grasa Corporal (IGC) mayores posibilidades de desarrollarla.Este tipo de diabetes puede prevenirse y es mucho más frecuente que el tipo 1.

: el cuerpo no gestiona correctamente la insulina que produce. Cuanto mayor es el perímetro de cintura y más elevado en Índice de Grasa Corporal (IGC) mayores posibilidades de desarrollarla.Este tipo de diabetes puede prevenirse y es mucho más frecuente que el tipo 1. Diabetes gestacional: es un tercer tipo de diabetes y se caracteriza por el aumento de azúcar en sangre (hiperglucemia) durante el embarazo con valores superiores a los normales, pero no tan elevados como para diagnosticar la enfermedad. Las mujeres que la desarrollan corren más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Y además tanto el bebé como la madre tienen más posibilidades de desarrollar diabetes del tipo 2 a lo largo de su vida.

La diabetes gestacional afecta a las mujeres embarazadas

Todos los tipos de diabetes pueden producir complicaciones graves e incluso la muerte. En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes en todo el mundo.

Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo de tabaco.

Síntomas de la diabetes

Medidor de azúcar en sangre

Los síntomas de la diabetes pueden ser sutiles así que presta atención a tu cuerpo y si observas varios de estos síntomas consulta a tu médico: