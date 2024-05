¿Cuál es el estado de las finanzas en Cuba?

Al referirse al proceso de fiscalización, “en el cual se han detectado conductas como llevar a gastos corrientes gastos de inversión, afectando resultados del ejercicio cuando en definitiva estos gastos se van amortizando y trasladando a los próximos ejercicios”, el ministro de Finanzas y Precios dijo que este es “un error contable muy elemental”.

“Tenemos que discernir qué corresponde a un error y qué a una mala práctica de contabilización. En esos análisis adoptaremos las conductas que corresponden en cuanto a la trascendencia de reclamar qué es, en primer término, lo que tiene que ocurrir: esta diferencia a favor del presupuesto.

“¿Qué pasa con los que no fueron a declarar? Bueno, esos 4 000 están en una categoría que conocemos como ‘omisos’, es decir, omitieron el deber de presentar la declaración. Son aproximadamente 4 000 contribuyentes que se concentran en La Habana, Matanzas y Camagüey. En Villa Clara también se han identificado”, precisó.

Informó que están siendo requeridos para imponer las multas que corresponden, por no presentar la declaración, y son los primeros que están en el proceso de la fiscalización, o sea, “comprobar con información que podemos obtener de otros registros, su cuenta bancaria, todo el estudio que se realiza para caracterizarlos y exigir el pago de estos tributos.

“Es posible también, porque no hemos cerrado esta estadística, que algunos de estos casos que tenemos pendientes tengamos que depurarlos del registro, porque no hayan hecho oficial la baja del registro de contribuyentes o alguna otra cuestión. Pero esos serían los menos”.

El ministro aseguró que, en todos los casos, “lo que hay es una orientación de política de actuación de que tenemos que lograr mayor rigor y mayor sistematicidad en el enfrentamiento a estas indisciplinas, porque ese tratamiento diferenciado entre quienes tienen indisciplina y quienes cumplen sus obligaciones, también es un tratamiento más justo en la implementación de la ley, y a los ciudadanos que están respondiendo y que está realizando el aporte”.

El ministro señaló que actualmente transcurre la fase inicial del proceso de fiscalización.

“Es un proceso que tiene la complejidad de un ejercicio de control y que demanda mucho tiempo y trabajo técnico, pero estamos incrementando las capacidades en cada oficina de administración tributaria, organizando procesos regionales, conforme a la fuerza de trabajo que tenemos. Es nuestra responsabilidad identificar el incumplimiento y exigir que se aporte lo que corresponde al presupuesto del Estado”, dijo.

Sobre la evasión fiscal, y las formas sofisticadas que se han detectado, Regueiro Ale comentó que es cierto que hay una dinámica de perfeccionamiento de los ardides o malas prácticas en la contabilidad, hasta la ingeniería financiera, para burlar al fisco.

“Eso existe, pero también vamos perfeccionando nuestros procedimientos de trabajo. No es arbitrario, sino que está bien estudiado, se corresponde con las prácticas internacionales de los sistemas tributarios modernos, que la Administración Tributaria, en este caso la ONAT, dispone de un término aproximado de cinco años para realizar una fiscalización de todos los ejercicios económicos del contribuyente, porque lo cierto es que no hay una exactitud en el número de auditores, fiscalizadores, que se corresponda con el incremento de los contribuyentes como en el sector no estatal.

“Decimos que estas desviaciones pueden estar presentes también en el sector estatal, es decir, en todos los contribuyentes. Por eso se dispone de un término considerable para ejercer el control fiscal y estamos perfeccionándonos también en este sentido”, afirmó.

Recordó que el año pasado fue un año donde todavía el cumplimiento o la aplicación de las normas tributarias en los actores económicos no estatales y estatales estaban caracterizados por un amplio nivel de exención fiscal, que no es lo que transcurre en este año.

“Entonces, hay que comprobar más, hay que verificar más, porque también hay cálculos elementales y vemos la brecha de cumplimiento que ha transcurrido. No lo podemos obviar, y tiene que ver con el presupuesto”, dijo.

“No decíamos en vano ante la Asamblea Nacional que la Administración Tributaria realizó una actualización de su programa integral de control tributario, marcando prioridades, actualizando procedimientos, y con indicadores que son supervisados, no solo por la oficina nacional, sino también desde el ministerio, y sobre los cuales, integrados en ese seguimiento de gobierno que se da, tenemos que dar cuenta sobre este tema.

“Se ha iniciado esa etapa, se ha captado información desde las operaciones de importación, tenemos más intercambio de información con las operaciones bancarias y sabemos que hay también operaciones que no pasan por banco. Pero entre la facturación de determinados productos que se han adquirido, y las salidas que se tienen como venta reportada, hay distancias que se tienen que justificar”, insistió Regueiro Ale.

Sobre violaciones como la de ofrecer el QR de la tarjeta personal en lugar de brindar el pago en línea, dijo que esas desviaciones de dinero de los negocios hacia las cuentas particulares son detectables.

“Nosotros no hemos implementado con la eficacia, con la eficiencia que se requiere, todo el procedimiento de enfrentamiento a ese tipo de violaciones”, dijo, y agregó que el marco normativo establecido, tanto por el Ministerio de Finanzas y Precios, en cuanto a la habilitación y manejo de las cuentas bancarias fiscales, la resolución del Banco Central de Cuba que da soporte a todo el necesario proceso de bancarización, uno de los beneficios que tiene es el mejor control de la operatoria, o sea, en función de la fiscalización de todas estas operaciones.

“También están las regulaciones del Ministerio de Comercio Interior para el uso de las plataformas digitales, en eso hay un alto nivel de violaciones, y se han creado facilidades tales como las conducidas por el Ministerio de Comunicaciones, de favorecer, facilitar la habilitación de los códigos QR en los Joven Club, para acercar este servicio desde la Oficina de Administración Tributaria a las bancarias, pero ha sido insuficiente.

“Hoy hay un nivel de incumplimiento del cual tenemos claridad, sobre cómo enfrentarlo, y de hecho, creo que también debe servir de apercibimiento a los contribuyentes que incurren en estas malas prácticas, de que una de las causales, o uno los indicios de que se está vulnerando el fisco, o sea, de que hay una conducta de evasión fiscal, es el incumplimiento de reportar, remitir, hacer transitar los recursos que se obtienen, de que se operen esos negocios, a través de sus cuentas bancarias fiscales”, señaló.

De acuerdo con el ministro, la Oficina de Administración Tributaria tiene indicaciones desde el Ministerio de Finanzas, conforme a la Ley Tributaria, conforme al Reglamento de la Ley, el Decreto 308, de cómo actuar en estos casos.

“Progresivamente, según desarrollemos esa capacidad, pero con la inmediatez y la urgencia necesaria, tenemos todo un programa de enfrentamiento. No pasar los recursos por la cuenta bancaria fiscal, eso es un indicio de evasión tributaria.

“Toda persona debe de justificar su patrimonio, y el incremento que tiene de su patrimonio. Y cuando hemos enfrentado algunos casos, a veces se justifica como “estoy devolviendo un préstamo”. Ese préstamo no está oficialmente, digamos, documentado. Y lo otro, hay que decir quién ha realizado el préstamo, cuál es el origen de los fondos… Esto, poco a poco, pero también con inmediatez, lo estamos combatiendo, porque, en definitiva, combatir el déficit fiscal es responsabilidad de todos, de las instituciones, del Gobierno en conducir este programa, pero también de los actores económicos”, aseguró.

En ese sentido, insistió en que se trata de todos los actores económicos, “ porque hemos visto también que se han integrado las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia, nuestras empresas y eso es favorable, satisfactorio cuando se realice el cumplimiento de todas las obligaciones”, dijo.

Ejemplificó que son varios los casos, lamentablemente, donde, incluso habiendo sido apercibidos, determinados contribuyentes, “sean titulares de Mipymes, sean trabajadores por cuenta propia, pero que tienen una deuda con el presupuesto, no pueden realizar determinados trámites migratorios o salir del país, hasta que han cumplido con esta obligación”.

“Ha sido necesario interrumpir ese movimiento, esa salida, hasta que cumpla con su obligación. La libertad de movimiento es un derecho, esto está condicionado a que se cumpla con esa alta responsabilidad social que es el pago de su tributo.

“Estamos conscientes, primero, de la brecha que existe, de este incumplimiento. Pero, también, estamos conscientes del compromiso que tenemos con nuestra población, con nuestra sociedad, en enfrentar y reforzar ese valor social de cumplir con los aportes al sostenimiento de todos los gastos sociales, porque esta sociedad es inclusiva, es para todos, para el bien de todos. Y esos derechos, que es de los que disfrutamos, también están soportados en un deber de nuestra Constitución, de, conforme cada uno a su capacidad económica, a sostener los gastos en nuestra sociedad”, afirmó.

En su opinión, hoy hay una mejor declaración, hay una mayor contribución, aunque todavía hay que saber qué calidad tiene esa contribución.

“Es una dimensión importante. Por ello estamos enfocados en la evolución de todos los programas para mejorar el déficit fiscal, estamos incorporando esta variable de crecimiento en los ingresos que va a estar marcada por una mejor gestión y control de las obligaciones con el presupuesto.

“Están los programas de acción, la capacitación, la preparación para la Administración Tributaria y, sobre todo, un chequeo efectivo a nuestros funcionarios, a nuestros directivos, desde la Administración Tributaria, que, en su actuación, tiene la indicación también de convocar a otras instituciones que pueden favorecer el cumplimiento”, dijo.

De acuerdo con Regueiro Ale, en números, puede mencionarse, por ejemplo, el caso de Pinar del Río,donde en este año ya hay una determinación de 19 millones de pesos. “Y es cierto, tenemos esos 19 millones de pesos, se van a cobrar, y son ingresos que no entraron oportunamente para financiar los gastos que estaban planificados en ese territorio. Pero, ya a la fecha del cierre del mes de abril, se han realizado determinaciones de deudas por 300 millones de pesos. El número puede parecer que es un número grande, ¿verdad? Que progresivamente hemos incrementado las determinaciones y el cobro de esa deuda, pero la brecha es importante, e insistimos en eso, porque en ello va también la responsabilidad que tenemos en enfrentar”, señaló.