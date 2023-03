📹 Havana D’ Primera difunde banda sonora del Team Asere de béisbol

El trompetista Alexander Abreu y su grupo Havana D’ Primera promueven hoy el tema Team Asere, una producción que enaltece la resiliencia del equipo cubano de béisbol en el V Clásico Mundial de la disciplina. (Tomado de CubaSí)

Con su música y letra, Abreu destaca el poder de la alineación dirigida por Armando Johnson, que inició su periplo en Taiwán con dos derrotas y cómo ave Fénix se alzó de las cenizas para pasar a la segunda ronda como líder del grupo A (Italia, Países Bajos, Panamá y los anfitriones).

Igualmente, celebra la capacidad del plantel de unificar a todo un pueblo en torno a un tema en común, despertar los sueños y refrendar el valor de la cubanía sin importar el lugar de residencia, gracias a las emociones emanadas del terreno.

Además, el cantante celebró desde la red social Facebook la fuerza y empuje del equipo, acompañado por las deidades yorubas, pues ahora están en Miami, Estados Unidos, a la espera de su próximo desafío, luego de vencer a Australia en la segunda parada de la lid, efectuada en Japón.

La iniciativa de Abreu contó con el respaldo de prestigiosos exponentes de la escena sonora de la isla, en espacial defensores de la música popular, como Issac Delgado, Mario «Mayito» Rivera, Alaín Perez, Rubén Bulnes, Yasser Ramos y Abdel Rasalps (El Lele).

Disponible desde este viernes en plataformas virtuales junto a su video clip, la canción afirma en sus versos que el Team Asere va a darlo todo «Que a nadie le quepa duda, Soy el cañón de estos tiempos, Que con el bate en la mano, Levanto en peso a mi Cuba, Y te aseguro que gano».

Asimismo, señala que de las derrotas se aprende y la historia de la mayor de las Antillas en el terreno del béisbol constituye una carta de garantía ante cualquier contrincante, pues «tiembla la tierra fuerte donde pisan los cubanos».

Con una sonoridad distintiva y un catálogo de fonogramas de alta calidad, la agrupación Havana D´Primera registra en sus 15 años de vida media decena de Premios Cubadisco, nominaciones a los Grammy Latinos, entre otros reconocimientos.

De su repertorio destacan títulos como Me dicen Cuba, Pasaporte, Rosa la peligrosa, Más rollo que película, Azowano, La bailarina, El que esté que tumbe, Energías Oscuras, Cuando el río suena, Tres días, Se te olvidó quien soy, entre varias.

Letra de Team Asere

Asereeee

Así le puse a mi Team

Porque vine a darlo todo

Que a nadie le quepa duda

Soy el cañón de estos tiempos

Q con el bate en la mano

Levanto en peso a mi cuba

Y te aseguro que gano

Vamos

No subestimes mi historia

Que de las derrotas se aprende

a creer en la victoria

Sin aguaje y guapo

To el mundo sabe mi hermano

Que tiembla la tierra fuerte

Donde pisan los cubanos

Asere

No te confundas

Q yo soñé con jugar en las grandes

Y ese sueño lo cumplí

es q no importa el país

Donde hoy pueda estar viviendo

Lo que importa es q soy cubano

Reyoyo de nacimiento

Ahora q estamo aquí

No hay espacio pa tristeza

Las cartas sobre la mesa

Aquí se vino a jugar

Medalla no sé

Si alguna yo pueda ganar

Pero el coro de mi pueblo

Si me lo voy a llevar

Coro :Córrete un tin pa allá

Déjate al cizaña

No me rompas el equilibrio con tu mala maña asere

Coro:ando con Yemaya

Y con todos los poderes

Ta weno yaaaaa

Yo soy Team asere