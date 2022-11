Cuba denuncia estímulo de los EEUU a salidas ilegales y desordenadas

Autoridades de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería y de la Dirección General de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior y de la Dirección de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX comparecieron este martes en la Mesa Redonda para hablar sobre el impacto de la emigración ilegal y su costo humano.

La Teniente Coronel Imandra Oceguera Cull, jefa de departamento de la Dirección de Tropas Guardafronteras del MININT dijo que las salidas ilegales del país se realizan a través de diferentes métodos: en lanchas rápidas, mediante operaciones de tráfico de personas procedentes del exterior; en embarcaciones de pesca particulares y en medios rústicos o artilugios.

“Los emigrantes realizan estas operaciones mediante embarcaciones o artilugios que no reúnen las condiciones mínimas para la navegación ni para la protección de la vida humana en el mar. Estas se construyen con diferentes materiales como madera, poli espuma, zinc, entre otros, que no son los idóneos para la construcción de las embarcaciones”.

Advirtió además que muchas veces las personas que se embarcan en estas travesías no conocen las normas elementales de navegación, ni tampoco tienen la información adecuada sobre las condiciones hidrometeorológicos, fundamentalmente el estado del mar.

“También carecen de medios de salvamento y de comunicaciones o señalización, elementos que provocan que las travesías sean más riesgosas y minimizan las posibilidades de sobrevivir en caso de un accidente”, acotó.

Señaló que cuando se dan casos de tráfico de personas con lanchas procedentes desde el exterior su destino final es los Estados Unidos.

“Estos elementos delincuenciales que radican precisamente en ese país actúan con ánimo de lucro y sin interés real por la vida humana. Actúan en la noche, en lugares inhóspitos, y transitan a altas velocidades. Otro elemento que los caracterizan es que sobrecargan las lanchas rápidas lo que demuestra la falta de conocimiento de las normas de navegación”, dijo la oficial del Minint.

Preciso también que los individuos dedicados al tráfico de personas intentan colisionar las unidades de superficie de las tropas guardafronteras, lanzan objetos, tanques. “Este año durante dos ocasiones han empleado armas de fuego para agredir a nuestra tripulación”, señaló.

En otro momento del espacio televisivo, Oceguera Cull informó que se ha detectado intentos de introducir armas y drogas a través de estas propias operaciones de tráfico de personas.

“Esto es una violación a las leyes y una seria amenaza la seguridad nacional. El tráfico de personas, de drogas y de armas son delitos reconocidos por organismos internacionales. Tenemos evidencias de estas tentativas”, dijo.

Las Tropas Guardafronteras han rescatado y salvado la vida a cientos de personas

La jefa de departamento de la Dirección de Tropas Guardafronteras del MININT comentó que las tropas guardafronteras actúan en todas las circunstancias bajo el principio de la preservación de la vida humana. “Son cientos las personas que han sido rescatados con peligro para su vida en la mar”.

En el caso de embarcaciones o artilugios que contengan personas migrantes a bordo, aclaró, las unidades de superficie de las tropas guardafronteras no realizan medidas de fuerza, no emplean las armas de fuego, no realizan acciones riesgosas que pongan en peligro la vida de las personas.

Se investiga a fondo el accidente marítimo cerca de Bahía Honda

“Los hechos fatales que han acontecido son consecuencia directa de la actitud irresponsable, agresiva y negligente de los traficantes de personas. En las últimas 72 horas hemos conocido a través de notas de prensa dos hechos de tráfico de personas con lanchas procedentes de los Estados Unidos: una en Bahía Honda, Artemisa y otra en Encrucijada en Villa Clara. En ambos hechos se puso de manifiesto el riesgo para la vida de menores inocentes víctima de la actuación negligente de sus familiares y de los traficantes de personas.

Posteriormente se publicó que el día 30 de octubre que una unidad de superficie de las tropas guardafronteras asistió a una lancha rápida que quedó abandonada con 28 personas a bordo, de ellos 4 menores de edad y una niña deshidrata. Los mismos participantes en estos hechos reconocieron que fueron abandonados a su suerte por los traficantes de personas”.

Sobre lo ocurrido en Bahía Honda, la oficial expresó que “lamentamos profundamente las pérdidas de vidas humanos que ocurrieron en estos hechos. Precisamente la labor principal de las tropas guardafronteras es proteger la vida humana en el mar y en total esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos estamos desarrollando una minuciosa investigación con las fuerzas profesionales que participan en esta investigación, de cuyos resultados se informará oportunamente con la transparencia y rigor que nos caracteriza”, informó.

Añadió que en lo que va de año, los guardafronteras han salvado a 2085 personas en 168 operaciones. Del total, 121 personas se corresponden a 7 hechos de tráfico de personas.

Al finalizar su intervención en la Mesa Redonda, la directiva reafirmó que Cuba mantiene comunicación directa con las tropas de guardacostas de los Estados Unidos. “Es una comunicación directa, caso a caso y a tiempo real. Cuando se detecta un hecho de este tipo se le informa de manera inmediata la cantidad de personas a bordo, las características del medio, la posición donde se encuentran”.

Advirtió que se aprecia un crecimiento de las salidas ilegales del país por la vía marítima en comparación con años anteriores.

Emigrar es un derecho humano, pero debe hacerse de manera regular y segura

Al intervenir en la Mesa Redonda de este martes, Laura Pujol Torres, subdirectora general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, del MINREX, destacó que el acto de emigrar no debiera estar acompañado de una noción negativa, sino que es un derecho ciudadano, por lo que no debiera tampoco ser politizado.

No obstante –dijo– existen manifestaciones que sí son negativas y tienen acompañados fenómenos negativos asociados a la migración.

“Estamos presenciando un importante incremento de los flujos migratorios originados en nuestro país, y es un fenómeno subsecuente a los dos años de pandemia en los que estuvieron interrumpidas prácticamente las comunicaciones internacionales”, señaló.

Pujol Torres puntualizó que en dicho periodo se evidenció claramente un recrudecimiento de las sanciones de EE.UU. contra Cuba, lo cual, junto a la crisis internacional, deterioraron las condiciones de vida de los cubanos.

“Además de medidas de asfixia económica, se pusieron en práctica un grupo de medidas específicamente destinadas a limitar el flujo migratorio legal hacia Estados Unidos”.

La diplomática recordó que el migrante cubano, hasta que el gobierno norteamericano restringió las vías legales, utilizaba prevalentemente las mismas para emigrar: “Lo hacía adoptando un patrón de circularidad, yendo y retornando al país, esa era la situación hasta el inicio de estas medidas contra la migración regular”.

En ese sentido, destacó que el migrante cubano se ha visto en ausencia de vías legales para alcanzar su propósito migratorio, “se les ha estado condicionando a la opción de la irregularidad con el objetivo de crear una campaña politizada al respecto”.

Por otro lado, Pujol Torres señaló que datos de inmigración de México y de EE.UU. reflejan que el total de arribos de cubanos por la frontera sur y por vías marítimas no llega al 10% del flujo migratorio que ellos reciben en la frontera procedentes de otros países.

“O sea, sí, existe un flujo mayor, pero hay que poner las cosas en contexto; con el resto de los países que forman parte de ese flujo no se singulariza ni politiza el fenómeno migratorio como se hace con el caso cubano”.

Afirmó que desde Estados Unidos se continúa alentando la emigración irregular, insegura y desordenada, ya sea por vía terrestre o marítima, lo cual crea condiciones para el crimen organizado y la ocurrencia de accidentes.

La subdirectora general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería cubana se refirió al trato privilegiado que EE.UU. brinda al migrante irregular cubano, incluso por encima del migrante regular cubano.

En ese sentido, destacó que la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano “estimula de manera irresponsable este tipo de hechos y dificulta cualquier acción que, por otra parte, puedan tener las autoridades para mitigar estos temas de migración irregular”.

Por otro lado, aseveró que “la mayor parte de las personas que están involucradas en redes de tráfico irregular son del conocimiento de EE.UU., residen en ese país y reciben protección de abogados norteamericanos en sus intervenciones internacionales”.

Laura Pujol Torres subrayó que, de forma abierta y conocida, se estimula la migración irregular desde EE.UU. utilizando las redes sociales y los medios de prensa.

“Como parte de los mecanismos de cooperación establecidos con autoridades norteamericanas, nosotros hemos compartido información acerca de estas bandas que se dedican a tráfico de personas, sin embargo, no se conoce hasta el momento que hayan tomado acciones legales contra estas organizaciones”.

Por otro lado, Pujol Torres comentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores atiende desde los consulados y embajadas a los cubanos que transitan por los países de Centroamérica al salir de Cuba de manera regular y con el propósito de llegar a EE.UU. por la frontera sur con México.

En ese tráfico –dijo– han ocurrido accidentes, han fallecido cubanos, y son situaciones muy lamentables que la cancillería de la Isla acompaña desde la actividad consular y en la atención a la ciudadanía del MINREX, donde se reciben a los familiares de personas que se han involucrado en estos sucesos.

Asimismo, la diplomática comentó que en las redes circulan las historias de éxito en esa travesía, historias en las que todo fue bien, sin embargo, “no se habla de la cara fea, pero nosotros lidiamos con eso acompañando y protegiendo a nuestros ciudadanos cuando se ven afectados por estos procesos”.

Pujol Torres destacó que el MINREX mantiene el interés en las conversaciones migratorias: “Hemos tenido conversaciones con México, Panamá, Bolivia, Chile, Belice, Uruguay, Argentina y también con EE.UU., con quienes hemos conversado y hemos abierto nuestra preocupación sobre estos temas”.

La diplomática señaló que se han identificado pasos positivos dentro de la administración de Joe Biden para revertir este proceso y Cuba siempre estará dispuesta a conversar y cooperar.

“Emigrar es un derecho de los cubanos; hacerlo de manera ordenada, regular y segura es lo que debe garantizar nuestro gobierno y hacia allí van encaminado los esfuerzos”, afirmó.

En video, la Mesa Redonda