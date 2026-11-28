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La Jornada Nacional de Tránsito en su edición 63 que comenzó el 8 de noviembre concluyó este sábado con éxito en la provincia de Cienfuegos, al cumplir el propósito principal de concientizar a conductores y peatones acerca de la disciplina vial y persuadir a los usuarios en la práctica de conductas más responsables en el uso de calles y avenidas.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad de Tránsito en Cienfuegos, al evaluar acciones y objetivos de la campaña en el territorio aseguró que superó las expectativas en los escenarios fundamentales escogidos, centros estudiantiles de las diferentes enseñanzas y empresas con mayor parque vehicular, con el fin de socializar cómo lograr cambios favorables de comportamiento en la vía.

Agregó, además, que fue bien recibido por conductores, peatones y familias cienfuegueras el lema de la jornada Por la seguridad de nuestros hijos, que apeló al componente emocional de todos.