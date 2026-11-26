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La Refinería Cienfuegos S.A. realizó una importante donación económica destinada a la reparación de las cubiertas de techo de las salas de Respiratorio y Cirugía del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de esta ciudad del centro sur de Cuba.

La comitiva de la industria estuvo encabezada por Raúl Jaramillo Garnier, gerente general de la Refinería Cienfuegos S.A., acompañado por directivos del hospital y de la empresa. Durante el encuentro se definieron los principales aspectos relacionados con la ejecución de la obra.

El donativo contribuirá a mejorar las condiciones de las dos salas, cuyas cubiertas presentan un estado complejo y requieren reparaciones urgentes. Una vez concluidas las acciones, los niños ingresados y sus acompañantes dispondrán de condiciones más confortables para la atención y la estancia hospitalaria.

«Esta contribución permitirá garantizar una atención esmerada y la recuperación de los niños de ambas salas», expresaron los representantes de la institución de salud durante el encuentro.

No es la primera vez que el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto recibe un donativo de esta envergadura por parte del colectivo de la Refinería Cienfuegos S.A. La colaboración constituye una continuidad del acercamiento entre ambas entidades, con el propósito de beneficiar a la población cienfueguera en aspectos tan sensibles como la atención a la niñez.

Durante el encuentro también se recordó que, el pasado año, el hospital obtuvo la certificación de oro en la acreditación hospitalaria del Ministerio de Salud Pública en todos sus referentes, además de recibir el Premio de la Calidad. Estos resultados comprometen a la institución a continuar elevando la calidad de sus servicios y a aprender de experiencias como la de la Refinería en el trabajo comunicacional y la estrategia.

La donación de la Refinería Cienfuegos S.A. reafirma el compromiso de la industria con el desarrollo social del territorio y con el bienestar de los niños cienfuegueros, al tiempo que fortalece los vínculos entre el sector empresarial y el sistema de salud de la provincia.