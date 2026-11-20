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Como parte del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Drogas y otras sustancias con efectos similares, desarrollado en Cuba del 16 al 22 de noviembre, acontecen en Cienfuegos actividades educativas en centros de salud y escuelas.

La máster en Ciencias Betsy González Ramírez, coordinadora de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud, explicó que en las áreas de salud realizan charlas y matutinos especiales para informar sobre los riesgos del consumo y hacen intercambios con adolescentes y estudiantes de primaria y secundaria básica.

La especialista recordó que los equipos de Salud Mental ofrecen consultas de orientación a niños, adolescentes y adultos y quienes necesiten información pueden llamar a la línea de ayuda 103, de lunes a viernes, para conocer a qué servicio acudir.

Entre las actividades previstas figura una capacitación para trabajadores de la salud sobre el uso nocivo del alcohol y sus consecuencias a cargo de la doctora María Carol Mantilla, especialista en Psiquiatría de Adultos y profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.

González Ramírez llamó a mantener la vigilancia y la orientación desde los hogares, las escuelas y las comunidades, y a involucrarse de manera conjunta en la prevención del consumo de drogas.