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La Máster en Ciencias, Yisel López Rodríguez, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, , fue elegida por unanimidad como candidata directa para representar a los juristas del territorio en el X Congreso de ese gremio en el país, previsto para junio de 2027.

La selección tuvo lugar durante una asamblea de la Delegación de Base de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, integrada por miembros del sistema de tribunales en la provincia

López Rodríguez exhibe una hoja de trayectoria con méritos en distintas responsabilidades y en la dirección de colectivos de trabajo, según destacaron sus colegas.

Su laboriosidad, sentido de pertenencia y compromiso con el sistema de tribunales figuran entre las cualidades reconocidas por los miembros de la delegación, quienes resaltaron su desempeño en la atención de asuntos judiciales, conducción de actos de este tipo y en la elaboración de sentencias , con responsabilidad y sensibilidad humana.