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La quinta emisión de Criterio Compartido pone el foco este miércoles en la falta de respuesta de las instituciones a las quejas y reclamos de la población, tema de alta sensibilidad, abordado desde los estudios de Radio Rebelde por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El programa representa un papel de ejemplo de cómo debe ser el servicio público, señaló el Presidente al dar seguimiento a llamadas recibidas en el espacio donde el abasto de agua continuó ocupando gran parte de las insatisfacciones de la población.

El concepto del programa era compartir criterios de otros temas. Pero nos hemos percatado que en el país hay problemas acumulados, por tanto Criterio Compartido se ha convertido en un espacio donde las personas con toda legitimidad, plantean sus inquietudes. Tenemos que admitir que estamos combatiendo el incumplimiento de una responsabilidad de servicio público, aseveró.

Hemos reconocido primero que el problema del abasto de agua es objetivo, incluso aunque se han atendido todos los casos que han llamado, en todos los casos hay soluciones que en algunos se han resuelto de inmediato, pero en otros hay soluciones pendientes porque pasan por recursos que hoy no los tenemos. Eso es una realidad.

El programa sirve de ejemplo de cómo ejercer el servicio público. No nos molesta, nos da. Está convirtiéndose en un catalizador ante los problemas, aseguró el Presidente.

Igualmente dijo que 45 personas de las 46 visitadas agradecieron la visita, la atención. Otros han expresado que hasta que no se resuelva no estarán conformes, ponderó.

Estamos siguiendo 27 casos pendientes de otros programas, agregó.

Como un ejercicio democrático, profundo y sincero calificó el mandatario cubano las acciones que se desarrollan como parte del espacio Criterio Compartido.

Estamos haciendo control ciudadano, control popular y además participación, agregó.

La preocupación de un ciudadano cubano o de los representantes de una comunidad en un programa como este o ante cualquiera de las oficinas o institución es ante todo un termómetro de la sensibilidad de nuestro pueblo, pero también es una señal de alerta a las instituciones. Aquí hay cosas donde la institución responsable con una problemática no ha llegado.

Por otra parte es reconocer y hacer efectivo el derecho de la población su derecho y el deber de las instituciones de dar respuestas. Nadie se puede molestar, al contrario; ver en ese llamado la oportunidad de resolver, de crecer ante los problemas.

Las causas externas no pueden ser la justificación ante las problemáticas. Donde quiere que haya falta de gestión se puede quebrar la institución y la unidad, esa que tanto el General de Ejército nos ha llamado a cuidar.

(Noticia en desarrollo)

Tomado de Radio Rebelde