Cuba despidió con seis coronas el Abierto Internacional de boxeo en Guizhou

Compartir en

Cuba acudió a Guizhou con una comitiva de trece boxeadores y cerró con seis diademas, tres subtítulos y un bronce, rendimiento superior al de la edición de 2025, cuando se logró tres cetros de Saidel Horta, Nelson Jesús William y Jorge Cuellar y dos terceros puestos de Arianne Imbert y Dayira Mesa.

El equipo cubano masculino de boxeo lo volvió a hacer. Con un desempeño casi perfecto, ganó por segunda ocasión consecutiva el Abierto Internacional de Guizhou, concluido este miércoles en esa provincia china, con la participación de pugilistas de 11 naciones.

Entre las notas más sobresalientes de la armada insular está el regreso triunfal de Erislandy Álvarez (65 kg), ausente de los cuadriláteros internacionales pocos meses, debido a dos operaciones.

El monarca olímpico en París 2024 concretó su tercera victoria en el certamen asiático, y por el título rindió 5-0 al ruso Leon Nikiforov, un adversario muy joven y de escasísimo recorrido fuera de su país. Su perfil en BoxRec lo ubica con nueve peleas como amateur en suelo ruso y balance de cinco sonrisas y cuatro reveses.

Otros dos cienfuegueros conquistaron cetros en el Centro Deportivo Olímpico de Zunyi. Deivis Abreu (55 kg) doblegó por votación unánime al anfitrión Xie Tunggui, y Keilor García (80 kg) se impuso por la misma vía ante un oponente mucho más curtido, el tailandés Weerapon Jongjoho, quien presume de 30 éxitos y 15 fracasos y un metal de bronce en el Campeonato Mundial de la IBA, de Belgrado 2021.

El resto de las coronas del colectivo antillano se las colocaron el granmense Fredisney Morales (90 kg), verdugo en la final del chino Yang Yihe; el habanero Ángel Sober (50 kg), victimario del ruso Mukhammaub Ismailov —palmarés de 20 victorias y 15 tropiezos en torneos nacionales— y el artemiseño Yoel Duvergel (+90 kg), superior por votación unánime contra el local Remula Abndurexiti.

Con la medalla de plata culminaron el guantanamero Rolando Martínez (60 kg) —no se presentó a la pugna por el oro debido a una herida, de acuerdo con el colega Luis Alberto Izquierdo— y las santiagueras Carisney García (54 kg) y Dayira Mesa (70 kg), quien iba ganando en el segundo round ante la anfitriona Ye Minghao, pero se lesionó su rodilla izquierda, según Izquierdo.

La indómita Naibel Morado (75 kg) tributó el único bronce para la delegación antillana, a pesar de caer en su estreno contra una representante china.

Tomado de Cubadebate