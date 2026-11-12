Díaz-Canel: “El desarrollo local no se decreta, se construye”

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Este jueves, en el Palacio de Convenciones de La Habana, concluyó el evento Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo, tras tres jornadas de debate, intercambio y construcción colectiva. Al pronunciar las palabras de clausura, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo: “Hoy cerramos tres días intensos de debate, intercambio y construcción colectiva en el marco de CE-GESTA 2026.”

El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la Universidad de Pinar del Río, con el auspicio del Ministerio de la Agricultura y la FAO. La cita coincidió con el vigésimo aniversario de la Red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local (Red UCID); con el 50 aniversario de la fundación del Ministerio de Educación Superior (MES); y con el año del centenario de Fidel Castro Ruz, cuyo pensamiento estuvo presente en los debates. En la clausura participaron representantes del sistema de Naciones Unidas y de la FAO, junto a directivos, investigadoras e investigadores, cooperativistas, gestores locales y colegas de la comunidad internacional.

Díaz-Canel subrayó que los temas abordados no son ámbitos aislados, sino dimensiones de un mismo desafío nacional. “La dirección, el cooperativismo, la innovación, el turismo local y el desarrollo de nuestros territorios”, enumeró, y sostuvo que “la transformación de la dirección es condición de la transformación económica y social”. Esa idea atravesó todo el congreso y reapareció en cada uno de los ejes de trabajo.

El presidente cubano reconoció el empoderamiento de la mujer cubana en el desarrollo local. “Este evento también ha sido magnífica expresión de empoderamiento de la mujer cubana en el desarrollo local”, expresó, y destacó su presencia en la dirección de los once talleres y su mayoría en el comité organizador.

Sobre la implementación de las transformaciones fue preciso: “No basta con una dirección general desde el nivel central ni con coordinación provincial. Lo determinante es lograr una eficaz ejecución operativa a nivel territorial y comunitario”. Añadió que esa implementación la están haciendo los municipios. Al conmemorar estos veinte años de las redes de gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, afirmó que no se celebra simplemente una fecha: “reafirmamos un modelo”. Un modelo que, dijo, ha demostrado durante dos décadas ininterrumpidas que “el conocimiento universitario no es un flujo académico, sino un instrumento de soberanía territorial”.

El evento convocado por CE-GESTA fue, en sus palabras, mucho más que un acto conmemorativo. “Ha sido un ejercicio de reflexión colectiva donde se han abordado temas que van al corazón de la transformación que nuestro país necesita”, señaló. El análisis de la Red UCID no fue un ejercicio documental, sino un método de trabajo para identificar las verdaderas causas de los problemas y sus soluciones.

Díaz-Canel reconoció las fortalezas de la red: tres décadas de tradición en investigación y dirección, un cuerpo de investigadores con formación teórica sólida y experiencia en distintos sistemas, y presencia en universidades y centros de investigación de todo el país. También destacó las debilidades: “el distanciamiento de la investigación de la práctica directiva en la base, la insuficiente inserción de la red y los equipos de implementación de los ejes temáticos, el envejecimiento relativo de la base investigadora y las limitaciones tecnológicas”. Y mencionó las amenazas y oportunidades: el bloqueo, la política de máxima presión de Estados Unidos contra Cuba, la fuga de talento y las oportunidades que abren las 176 transformaciones económicas y sociales, “un campo inmenso de investigación aplicada”.

La dirección como factor humano

“Hemos coincidido en que se debe pasar de investigar la dirección a transformar la dirección”, dijo. El reto, precisó, no es cuantitativo sino cualitativo: producir el conocimiento que permita convertir las transformaciones en resultados concretos para el pueblo.

Las transformaciones otorgadas a la empresa están dando un margen de autonomía sin precedentes: descentralización de facultades para aprobar precios, flexibilización en el destino de las utilidades, aprobación descentralizada de la escala salarial, importación y exportación sin intermediarios. Pero esa autonomía solo cobra sentido si el director es un líder del proceso de cambio y no un ejecutor pasivo.

“La dirección efectiva se constituye sobre tres pilares: autonomía con responsabilidad, porque la libertad de decidir no es un cheque en blanco, es un encargo; sentido de pertenencia, porque donde el trabajador participa se produce más y se desperdicia menos y donde no participa se administra la escasez; y responsabilidad social como parte constitutiva del encargo, porque la empresa no es solo una unidad económica, es ante todo comunidad social”. Los enemigos de la dirección efectiva quedaron sobre la mesa: “burocracia, inmovilidad, ineficiencia, ausentismo, clientelismo, zona de confort, desconexión del directivo con el colectivo”.

Del municipio ejecutor al municipio protagonista

El segundo eje fue el desarrollo local, el tránsito del municipio como ejecutor al municipio como protagonista. “El desarrollo local dejó de ser una función secundaria de la administración territorial para convertirse en el gran desafío de investigación aplicada”, señaló. Los municipios tienen que diseñar su propio sistema productivo local, con empresas estatales, actores no estatales y cooperativas, y definir hacia quién y hacia qué prioridades dirigirse.

Las transformaciones en la autonomía municipal convierten al municipio en la unidad básica de desarrollo económico, con facultades reales de planificación estratégica, ordenamiento territorial, fomento económico local, generación y retención de divisas, gestión de proyectos y defensa de la soberanía alimentaria. “El municipio que no desarrolla su propia economía local depende de subsidios ajenos. El municipio que construye sus cadenas de valor construye también soberanía”. La Red UCID, con su presencia en la base de centros universitarios municipales (CUM), está en condiciones de aportar métodos, diagnósticos y modelos de gestión territorial para la descentralización.

Turismo local, cooperativismo e innovación

El tercer eje fue el turismo local como motor de divisas y empleo. El evento reconoció que el turismo es uno de los promotores y motores del desarrollo local y de la generación de divisas y empleo. Las transformaciones introducen cambios profundos: nuevas modalidades de negocios abiertas a inversionistas nacionales y extranjeros, incentivos al ecoturismo, la figura del gestor de destino local, el espacio natural para la acción conjunta y la autorización de agencias de viajes y guías privados certificados.

Lo valorado fue la necesidad de investigar los modelos de gestión de la oferta turística estatal y no estatal, casas particulares, cooperativas de servicio y MiPymes turísticas, y su articulación con el sistema productivo local. También estudiar la cadena de valor turístico y vincular turismo con alimentación, transporte, cultura y servicios, con actores estatales y no estatales como protagonistas, para que los ingresos se queden y se multipliquen en el territorio. El turismo comunitario puede generar arraigo territorial cuando se integra a cooperativas y pequeños emprendimientos mediante encadenamientos productivos y de servicios.

El cuarto eje fue el cooperativismo como eje transformador de las transformaciones. El país cuenta con más de 4400 cooperativas y las nuevas normas les otorgan acceso al comercio exterior directo, gestión de financiamientos externos, derechos reales sobre la tierra, apertura de cuentas bancarias en el exterior y participación en empresas mixtas. Pero la verdadera innovación está en la gestión cooperativa: sistemas de distribución de utilidades, gobierno interno, formación de cooperativistas, relaciones con la base productiva y con el municipio.

“La cooperativa bien dirigida no compite con la empresa estatal, la complementa”, afirmó Díaz-Canel. Advirtió que “la cooperativa que no se integra en la estrategia de desarrollo local desperdicia su mayor ventaja, estar arrinconada dentro del municipio”. El evento puso el acento en que la gestión democrática interna es una forma específica de control popular en el sector cooperativo y que el cooperativismo no agropecuario, en turismo, servicios, transformación, comercio y tecnología, amplía el alcance del desarrollo económico y social.

El quinto eje reunió innovación, transición energética y transformación digital. Se abordaron como condiciones para la implementación de las transformaciones. En ciencia e innovación, los resultados de la investigación tienen que llegar a los equipos de dirección de municipios y empresas en plazos cortos, con productos aplicables: métodos, modelos, diagnósticos y cartillas. La innovación metodológica, con nuevos métodos de diagnóstico territorial, sistemas de indicadores e investigación acción participativa, es el camino.

En transición energética, condición para la estabilidad productiva y para reducir la dependencia de combustibles importados, se propusieron estudios sobre eficiencia energética en sistemas productivos locales y en turismo, con metas cuantificadas por proceso y por entidad, así como gobernanza de la energía a nivel territorial, demanda, ahorro y generación propia. En transformación digital, Díaz-Canel fue categórico: “Sin digitalización no hay transformación”.

El evento coincidió en impulsar la investigación y capacitación sobre gestión digital territorial, introducir la inteligencia artificial en la investigación y en la dirección, análisis de datos territoriales, pronósticos, modelos de simulación de decisiones y medios digitales, y desarrollar un proyecto piloto de evaluación en menos de seis meses. “El reconocimiento del dato como factor de producción es una oportunidad que no podemos dejar escapar”, dijo.

A ello se sumaron la comunicación institucional, con el deber de informar sistemáticamente los avances y resultados, lo que se incluye y lo que hay que cambiar porque no salió bien, y la participación y el control popular, con los proyectos de trabajo comunitario y de transformación de barrios como escenarios donde se pone a prueba la dirección de la participación.

Compromisos y hoja de ruta

Díaz-Canel afirmó que los veinte años de la Red UCID no se miden solo en talleres realizados, publicaciones editadas o diplomados impartidos. Se miden en lo que la red ha logrado demostrar con hechos. Primero, que el vínculo universidad-territorio es posible cuando existe voluntad institucional y metodologías compartidas. La red articula decenas de universidades y una red central de centros universitarios municipales que cubren prácticamente todo el país. Segundo, que gestionar conocimiento significa conectar a quienes lo producen con quienes lo necesitan para resolver problemas económicos y sociales. En el contexto de las transformaciones, que abarcan desde el sistema bancario y cambiario hasta el turismo y el sistema productivo, esa función de conectividad es necesaria.

Tercero, que la formación de capacidades locales no es sustituible: sin gestores locales formados en dirección, proyectos e innovación, las estrategias de desarrollo quedan inconclusas. Los técnicos superiores, los diplomados territoriales y los programas de capacitación deben multiplicarse y ajustarse a las realidades de cada municipio. Cuarto, que la investigación con herramientas de resistencia es una realidad. En un contexto de bloqueo y cerco energético, la red ha demostrado que la ciencia aplicada, la inteligencia colectiva y los recursos endógenos son la base para que la investigación no se detenga. “Cada aula, cada diplomado, cada taller es un acto de soberanía cognitiva”, expresó.

El evento derivó en acuerdos concretos con responsables y plazos, que ahora pasan a ser compromisos. Díaz-Canel pidió a la Red UCID “presentar un programa de investigación aplicada 2026-2027 con las cuatro líneas del evento: dirección y desarrollo local, gestión del desarrollo turístico local, gestión del cooperativismo y transformación digital e inteligencia artificial en la dirección”.

También solicitó insertar a la red en los equipos de trabajo de los ejes temáticos de las transformaciones económicas y sociales, con investigadores designados y productos a integrar; transferir resultados a los equipos de dirección de municipios y empresas con métodos, modelos, diagnósticos y cartillas, con plazos de entrega definidos; y elaborar planes de transición energética, transformación digital, comunicación institucional, investigación sobre participación y control popular e incorporación de jóvenes investigadores.

Llamó, además, a seguir convocando eventos que integren la investigación académica con las necesidades prácticas del desarrollo local, el turismo y el cooperativismo; a sistematizar y difundir las conclusiones del congreso como herramientas de trabajo para gobiernos locales, empresas y cooperativas; y a articular los resultados de la investigación con los procesos de implementación municipal de las transformaciones económicas y sociales.

A los gobiernos locales les pidió incorporar sistemáticamente a los centros universitarios municipales y a los centros de estudio de la Red UCID en los grupos de trabajo municipales para la implementación de las transformaciones, y consolidar marcos regulatorios estables que reconozcan a las cooperativas y a los actores no estatales como sujetos plenos del desarrollo local.

A las universidades y centros de investigación, orientar la investigación hacia los problemas concretos que emergen de la implementación de las transformaciones en cada territorio, priorizando producción de alimentos, energías renovables, gestión cooperativa y turismo comunitario. A las cooperativas y actores de la economía social, impulsar procesos de innovación social y digitalización que mejoren su competitividad, rendimiento y eficiencia sin perder los principios de solidaridad, y establecer alianzas con el sector turístico para desarrollar productos de agroturismo y turismo comunitario que generen valor agregado local.

El desarrollo local no se decreta, se construye

En el cierre, Díaz-Canel recordó que el evento coincidió con el vigésimo aniversario de la Red UCID y el centenario de Fidel Castro Ruz, y que ello dejó una enseñanza fundamental: “El desarrollo local no se decreta, se construye. Se construye municipio con municipio, cooperativa por cooperativa, empresa por empresa, territorio por territorio”. Los veinte años de la Red UCID, dijo, se medirán por la dirección que se transforme, por los territorios que se desarrollen y por el pueblo que participe y controle, no por los actos de aniversario.

“Con las 176 transformaciones económicas y sociales, el país tiene por primera vez un marco normativo que reconoce al municipio como protagonista del desarrollo. El reto del próximo decenio es convertir cada municipio en un laboratorio de innovación territorial donde la planificación estratégica, el turismo comunitario, la formalización de la economía local, la innovación digital, la dirección efectiva y el cooperativismo converjan para construir desarrollo desde las bases”

Tomado de Cubadebate