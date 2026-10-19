Donativo de campesinos abreuenses para círculo infantil

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El Círculo Infantil Meñique, de Abreus, recibió este fin de semana un donativo de equipos de cocina, entregados por productores locales de las casas de cultivo de Horquita.

La acción solidaria busca mejorar las condiciones para la elaboración de los alimentos destinados a los niños de la institución con la entrega de una olla de presión y una caja con implementos de cocina.

Rodolfo Puerto Feble intendente de Abreus estuvo presente en la entrega de los equipos y compartió en redes sociales que la acción forma parte del compromiso de los productores con el bienestar de la infancia, la participación comunitaria y el beneficio social.

Por su parte, Yusimi del Sol, directora del Círculo Infantil Meñique, expresó que el donativo fue recibido con gratitud por el colectivo de educadoras, quienes reconocen en el gesto un apoyo para mejorar la cocción de los alimentos, lo cual repercute en la salud y el bienestar de los más pequeños.