Condena Presidente cubano maniobra contra Raúl Castro en EE.UU.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, condenó una acción promovida en Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, la que calificó como una maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos.

En la red social Facebook, el mandatario consideró repudiable la emisión esta mañana por la Fiscalía de Florida de una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano, y aseguró que no tiene ni tendrá jamás el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico.

La orden se emitió en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, expresó Díaz-Canel, quien subrayó que la figura del General de Ejército cuenta con el respaldo y la defensa del pueblo cubano.

Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución, manifestó.

Según señaló, tales acciones forman parte de la persistente política de agresión contra la nación caribeña y responden a los reiterados intentos de justificar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como otras medidas que afectan al pueblo cubano.

Las declaraciones del Presidente se suman al rechazo expresado en diversos espacios frente a iniciativas dirigidas a desacreditar a los principales líderes de la Revolución y a sostener la política de hostilidad contra Cuba.