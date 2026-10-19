Cienfuegos / Sociedad

Concluyen en Cienfuegos plenos municipales de la ANAP

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Caracterizados por análisis profundos y amplios debates de los participantes concluyeron este fin de semana los plenos de los Comités Municipales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  (ANAP) en el territorio de Cienfuegos, correspondientes al primer semestre del año.

Previos a igual encuentro provincial, previsto para finales de este mes de octubre, la agenda de las citas centró los debates en la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, específicamente las que refieren a las cooperativas agropecuarias, que pautan los requisitos, características y su funcionamiento.

Yadier Lazcano Quevedo, miembro del Buró Provincial de la ANAP en Cienfuegos, aseguró a la Radio que en las 101 cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria existentes en el territorio analizan las medidas para incentivar la recuperación agrícola y transformar el modelo de gestión con acciones acordes a los momentos actuales.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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