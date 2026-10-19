IV Convención Científica Internacional de Universidad de Cienfuegos reunirá a investigadores de varios países

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La IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez se desarrollará del 20 al 23 de octubre, con la participación de profesores, investigadores y estudiantes de Cuba y otras naciones. El encuentro propiciará el intercambio de resultados, experiencias y propuestas vinculadas con la educación superior, la investigación y el desarrollo local.

De acuerdo con Yoanelys Mirabal, directora de Ciencia y Técnica de la Universidad de Cienfuegos, el programa cuenta hasta el momento con varias ponencias inscritas.

«Nosotros tenemos, de esas 315 ponencias, 216 que son ponencias de cubanos. Dentro de esos ponentes cubanos no estamos hablando solamente de profesores e investigadores, sino también de estudiantes, que igualmente son estudiantes investigadores», explicó Mirabal.

La directiva destacó además la participación de delegados de prácticamente todas las provincias del país y el interés mostrado por universidades y centros de investigación de distintos territorios.

«Tenemos la participación de delegados de prácticamente todas las provincias del país. Incluso la Universidad de Moa ha estado muy interesada en participar en esta convención, al igual que instituciones de Guantánamo, Santiago de Cuba, Villa Clara y, sobre todo, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Pinar del Río», señaló.

La IV Convención Científica Internacional también contará con estudiantes de universidades cubanas y de instituciones centroamericanas, quienes participarán principalmente en el Foro de Estudiantes y en el taller de Estudios Socioculturales, relacionado con la prevención de la salud.

«Hoy estamos hablando de 41 ponencias entre Ecuador y Colombia. Estos trabajos están relacionados con las alianzas que establece nuestra universidad desde los programas de doctorado, en los que contamos con investigadores de esos países, especialmente en las áreas de las Ciencias de la Educación y el Desarrollo Local», precisó.

El programa internacional incluye también tres ponencias procedentes de Angola, relacionadas con la labor de profesores cubanos que imparten docencia en universidades de ese país. Se suman tres trabajos de Nicaragua, incorporados al taller de Alianzas Estratégicas para la Integración de la Educación Superior, y alrededor de 17 ponencias de Estados Unidos, con la participación de profesores, investigadores y estudiantes en ese espacio y en el Foro de Estudiantes.

Con esta amplia representación, la IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos se proyecta como un escenario para fortalecer la cooperación académica, promover el intercambio de conocimientos y consolidar alianzas que contribuyan al desarrollo de la educación superior y de los territorios.