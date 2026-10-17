Iniciará el domingo 8 de noviembre Jornada Nacional de Tránsito

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La Jornada Nacional de Tránsito en su edición 63comenzará el domingo ocho de noviembre, en toda Cuba, hasta el 28 del propio mes, con el propósito de concientizar a conductores y peatones acerca de la disciplina vial, para evitar accidentes y continuar el perfeccionamiento de la educación, prevención y seguridad.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, anunció que uno de sus objetivos esenciales en Cienfuegos está dirigido a persuadir a los usuarios en la práctica de conductas más responsables en el uso de la vía pública, evaluar y reconocer sus resultados.

«Por la seguridad de nuestros hijos», es el lema de la campaña, que apela al componente emocional, a la familia, a todos los segmentos poblacionales, para disminuir los accidentes de tránsito, que de enero a la fecha en el territorio sureño ascienden a más de 140, con 15 fallecidos y 232 lesionados por esa causa.

Durán Crespo señaló además que en el territorio el plan de acciones operativas para la jornada toma como escenarios fundamentales a centros estudiantiles, así como a empresas con mayor parque vehicular, con el fin de socializar las buenas prácticas que contribuyan a un cambio de conducta en la vía.

Resaltó que la jornada en Cienfuegos está encaminada a todos los públicos y de manera fundamental a conductores de ciclomotores, los que más inciden en la ocurrencia de accidentes y violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, también a personas de la tercera edad, choferes sin licencia y estudiantes.

Durante la Jornada Nacional de Tránsito está prevista la realización de matutinos especiales, la distribución de volantes educativos y la entrega de reconocimientos a conductores con cinco, diez y 15 años consecutivos sin provocar o cometer accidentes.

La Jornada Nacional de Tránsito celebrará su acto provincial en la escuela primaria Guerrillero Heroico, en esta ciudad.