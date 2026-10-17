Sociedad

Iniciará el domingo 8 de noviembre Jornada Nacional de Tránsito

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Iniciará este domingo Jornada Nacional de Tránsito en Cuba
Iniciará este domingo Jornada Nacional de Tránsito en Cuba
Compartir en

La Jornada Nacional de Tránsito en su edición 63comenzará el domingo ocho de noviembre, en toda Cuba, hasta el 28 del propio mes, con el propósito de concientizar a conductores y peatones acerca de la disciplina vial, para evitar accidentes y continuar el perfeccionamiento de la educación, prevención y seguridad.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, anunció que uno de sus objetivos esenciales en Cienfuegos está dirigido a persuadir a los usuarios en la práctica de conductas más responsables en el uso de la vía pública, evaluar y reconocer sus resultados.

«Por la seguridad de nuestros hijos», es el lema de la campaña, que apela al componente emocional, a la familia, a todos los segmentos poblacionales, para disminuir los accidentes de tránsito, que de enero a la fecha en el territorio sureño ascienden a más de 140, con 15 fallecidos y 232 lesionados por esa causa.

Durán Crespo señaló además que en el territorio el plan de acciones operativas para la jornada toma como escenarios fundamentales a centros estudiantiles, así como a empresas con mayor parque vehicular, con el fin de socializar las buenas prácticas que contribuyan a un cambio de conducta en la vía.

Resaltó que la jornada en Cienfuegos está encaminada a todos los públicos y de manera fundamental a conductores de ciclomotores, los que más inciden en la ocurrencia de accidentes y violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, también a personas de la tercera edad, choferes sin licencia y estudiantes.

Durante la Jornada Nacional de Tránsito está prevista la realización de matutinos especiales, la distribución de volantes educativos y la entrega de reconocimientos a conductores con cinco, diez y 15 años consecutivos sin provocar o cometer accidentes.

La Jornada Nacional de Tránsito celebrará su acto provincial en la escuela primaria Guerrillero Heroico, en esta ciudad.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Paulo Freire XIII edición

🎧 El Triángulo de la confianza: Presencia de Paulo Freire XIII edición

Inaguraran obras sociales en cooperativas de Cienfuegos en saludo al triunfo revolucionario 

Dia-Internacional-de-ir-andando-al-colegio

Día Internacional de ir andando al colegio

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *