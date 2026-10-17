Concluyó taller científico sobre el Bojeo a Cuba

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El taller científico destinado a socializar los resultados del Bojeo a Cuba concluyó este sábado, en La Habana, luego de sus sesiones durante los días nueve y diez de octubre, con la participación de especialistasy representantes de instituciones vinculadas a la protección de los ecosistemas marino-costeros.

La cita evalúo alternativas para el manejo de las áreas marinas protegidas, la pesca, el turismo local y la participación comunitaria, en función de alcanzar ecosistemas marino-costeros y comunidades humanas más resilientes ante las amenazas ambientales.

En representación del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, CEAC, participó el doctor en Ciencias Alain Muñoz Caravaca, investigador titular de la institución, quien destacó la importancia de integrar los diferentes sectores vinculados al uso y la conservación del mar.

«En mi apreciación, este encuentro muestra la capacidad nacional para atender un tema complejo que aborda la alimentación de nuestras comunidades costeras, la conservación del ecosistema marino que sostiene las pesquerías, pero también la multidimensionalidad de sus usos y usuarios, de la integración de todos por este fin», dijo.

Durante el taller fue presentada la edición especial de la revista Bulletin of Marine Science, titulada “Bojeo a Cuba: condición actual de los arrecifes de coral someros de Cuba”.

También se comunicó la “Hoja de ruta para la conservación, manejo y uso sostenible de los arrecifes de coral en Cuba”, documento que sirvió de base para debatir las acciones necesarias en los ámbitos local, regional y nacional.

Al valorar los resultados del encuentro, Maikel Hernández Núñez, comunicador institucional del CEAC, señaló que «el taller permitió acercar los resultados científicos del Bojeo a Cuba a especialistas, instituciones y actores vinculados con el manejo de los recursos marinos, además de poner a disposición herramientas para mitigar los impactos que afectan la salud de los arrecifes de coral».

La cita posibilitó a los participantes el conocimiento de las principales conclusiones del estudio y la recomendación de acciones concretas dentro de sus respectivos ámbitos de influencia.

De esta manera, el taller contribuyó a fortalecer la respuesta nacional frente a las amenazas que enfrentan los arrecifes de coral y a respaldar alternativas para conservar estos ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la pesca y las comunidades costeras.