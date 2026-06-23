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Cienfuegos

Tributo del pueblo cienfueguero a Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Dainerys Torres Nuñezpor Dainerys Torres Nuñez
Tributo del pueblo cienfueguero a Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez
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El pueblo cienfueguero rinde tributo este martes 23 de junio al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleció en horas de la mañana del domingo, a la edad de 94 años.

El homenaje acontece desde las diez de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, en la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular en la ciudad de Cienfuegos.



A la acción solemne acude todo el pueblo, no obstante se organizó el desarrollo de la ceremonia para asegurar la participación de todas las esferas y sectores, que constan con horarios determinados para ofrecer el último adiós a quien fuese Héroe de la República de Cuba y del Trabajo.

El tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en Cienfuegos está encabezado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia quienes, a partir de las cuatro de la tarde de este martes encabezarán la guardia de honor.

Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de otros órganos y organizaciones en el territorio sureño protagonizan también el homenaje a Valdés Menéndez, uno de los íconos de la generación histórica de la Revolución.

Dainerys Torres Nuñez

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