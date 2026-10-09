Cienfuegos

🎧Triángulo de la confianza: Recogida de desechos sólidos en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Los problemas con la recogida de desechos sólidos es un tema que preocupa a los cienfuegueros, orgullosos de vivir en una ciudad que siempre ha tenido la fama de ser una de las más limpias de Cuba. Sobre el tema intercambian los oyentes del Triángulo de la confianza con Oileder Tardío, director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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