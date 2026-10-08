audio

🎧Triángulo de la confianza: Labor en Cienfuegos de Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

Directivos de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora en la provincia de Cienfuegos comparten con los oyentes del Triángulo de la confianza acerca de la labor de esta organización en el actual escenario social en el país.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

ONU advierte récord de desplazamientos en América Latina

🎧 ONU advierte récord de desplazamientos en América Latina

Curso Escolar 23-24

🎧 El Triángulo de la confianza: Curso Escolar 2023-24

🎧 Con palabra propia: Reajustes en programación de afectaciones al servicio eléctrico en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *