🎧Triángulo de la confianza: Labor en Cienfuegos de Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora

Directivos de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora en la provincia de Cienfuegos comparten con los oyentes del Triángulo de la confianza acerca de la labor de esta organización en el actual escenario social en el país.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →