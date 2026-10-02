Mujer en Estados Unidos sobrevive a dos dosis de inyección letal durante su ejecución

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Los abogados de Christa Pike, la primera mujer que debió ser ejecutada en el estado de Tennessee en 200 años, anunció que la criminal logró sobrevivir a dos dosis de inyección letal durante la ejecución de su sentencia, autorizada finalmente por la Corte Suprema de Estados Unidos, tras una larga batalla legal.

En un comunicado emitido la medianoche de este jueves, el Departamento Correccional de Tennessee confirmó la noticia, luego de seguir “cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General».

«La sustancia química utilizada en la inyección letal prevista en el protocolo ha demostrado ser eficaz en todo momento, y el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo esta noche. Christa Pike ha sido trasladada a un centro médico fuera de las instalaciones», agrega la nota.

Los abogados de Pike mostraron su objeción ante el comunicado oficial y, en unas declaraciones ofrecidas al diario Tennessean, subrayaron: «Esta noche el estado de Tennessee volvió a fallar en su intento de llevar a cabo una ejecución legal».

«No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia cuando inevitablemente surgieron complicaciones, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo», agregaron.

La defensa de la mujer de 50 años presentó una moción de emergencia para detener la ejecución mientras se llevaba a cabo, alegando que Pike «perdió el conocimiento», pero que aún «tenía pulso y roncaba», por lo que estaba en una «innecesaria agonía».

En 1995 Pike, de entonces 18 años, y su novio Tadaryl Shipp golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

Tori Gessner, periodista de la cadena local WKRN y quien estuvo en la sala de testigos, dijo que ya había presenciado cinco ejecuciones en Tennessee. «Y nada de lo que pasó hoy fue normal o típico, para nada».

Tras el fallido intento de ejecución, el gobernador del estado anunció que detendrá el resto de las ejecuciones programadas para este año.

Tomado de Cubadebate