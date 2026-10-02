Más de 1000 intelectuales y personalidades en defensa de Cuba

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A través de un pronunciamiento, más de 1000 académicas y académicos de más de 36 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África hacen público un llamado a sus pares en el mundo a “no guardar un silencio cómplice ante los crímenes que, de manera sistemática y generalizada, perpetra el gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba”.

El documento denuncia el cerco energético impuesto por Washington desde enero de este año, que se suma a los centenares de medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración de Donald Trump y, por la política de más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas.

Asimismo, declara que esas medidas son contrarias al derecho internacional y constituyen crímenes de lesa humanidad, así como un castigo colectivo en contra de todo el pueblo cubano. La tasa de mortalidad infantil es un ejemplo en el llamado, pues se ha incrementado en un 148% desde 2018, con 4 por cada mil nacidos, a 9,9 en 2025, un efecto directo de la política estadounidense.

Las y los firmantes dicen ver “con mucha esperanza el surgimiento de voces de académicos en Estados Unidos y otros países que, con rigor y valentía, denuncian estos crímenes”. Aunque también lamentan que algunos académicos se sumen “al coro del Departamento de Estado y cuya producción no enriquece el debate académico y es material que se instrumentaliza” para la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Entre los firmantes del Llamado a la academia sobre la situación de Cuba – El silencio es cómplice se encuentran: Alberto Rocha Valencia, México; Allisa Trotz, Canadá; Ana Esther Ceceña, México; Anton Allahar, Canadá; Atilio Borón, Argentina; Camille Chalmers, Haití; Carlos E. Martins, Brasil; Claudio Katz, Argentina; Darío Salinas, México; Dídimo Castillo Fernández, México; Emilio Pantojas, Puerto Rico; Eric Toussant, Bélgica; Fernando Estenssoro, Chile; Francisco López Segrera, Cuba; Gabriel Rockhill, Estados Unidos; Helen Yaffe, Reino Unido; Irene León, Ecuador; Isaac Saney, Canada; Jaime Estay, México; Jaime Zuluaga, Colombia; Javier Vadell, Brasil; Jason Hickel, Estados Unidos; Jeffrey Sachs, Estados Unidos/Nicaragua.

Además, John Kirk, Canadá; José Ramón Cabañas, Cuba; Josefina Morales, México; Leandro Morgenfeld, Argentina; Luis Bernardo Pericás, Brasil; Luiz Eduardo Motta, Brasil; Maribel Aponte, Puerto Rico; Matías Bosch Carcuro, República Dominicana; Mónica Bruckmann, Perú; Pablo Vommaro, Argentina; Par Kumaraswami, Reino Unido; Ramón Grosfoguel, Estados Unidos; Raúl Rodríguez, Cuba; Renzo Llorente, España; Ricardo Domínguez Guadarrama, México; Sacha Sergio Llorenti, Bolivia; Sandra Kanety Zavaleta Hernández, México; Steve Ellner, Estados Unidos; Tamara Lajtman, Brasil y, Teishan A. Latner, Estados Unidos.

Tomado de Cubadebate